Αγγελική Δάρρα: Έχω δώσει τις μάχες μου και έχω βγει από αυτές πιο δυνατή με την βοήθεια του Θεού

Περί έρωτος και προδοσίας μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, η Αγγελική Δάρρα στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Espresso και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια αυτή την εβδομάδα.

Η Αγγελική Δάρρα ανέφερε πως στη ζωή της αγάπησε και κάποιες φορές, ήπιε το πικρό ποτήρι της προδοσίας. Τόνισε πως όσο μεγαλώνει ηλικιακά, τα κριτήρια για την επιλογή συντρόφου «ανεβαίνουν», όπως σημείωσε.

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Έχει αποφασίσει να μην δίνει «δεύτερες ευκαιρίες» σε ανθρώπους που δεν τις αξίζουν. Απόλυτα συνειδητοποιημένα, τονίζει πως χρόνος για χάσιμο, δεν υπάρχει.

Κεφάλαιο “έρωτας”. Τι έχεις να καταθέσεις;

Στη ζωή μου ερωτεύτηκα, αγάπησα και προδόθηκα. Δεν πρόδωσα. Ήμουν πάντα “σχεσάκιας”. Η μικρότερη σχέση που έχω κάνει ήταν δύο και κάτι χρόνια. Δεν έχω βγει ποτέ ραντεβού με κάποιον που μου έστειλε μήνυμα στα social media.

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Δεν μου ταιριάζει αυτός ο τρόπος γνωριμίας. Όσο μεγαλώνω, ανεβαίνουν και τα standards μου. Όταν είσαι μόνος καλά, γιατί να θέλεις κάποιον να σου ζαλίζει το κεφάλι; Αυτή την εποχή είμαι μόνη μου από επιλογή.

Τώρα διεκδικώ όσα θέλω και πιστεύω ότι αξίζω. Έχω δώσει τις μάχες μου και έχω βγει από αυτές πιο δυνατή, με την βοήθεια του Θεού. Δεν περιμένω πλέον από κανέναν να μου ανοίξει έναν δρόμο, ούτε παρακαλώ για ευκαιρίες. Τις δημιουργώ μόνη μου, βάζω στόχους και παλεύω μέχρι να τους πετύχω.

Έχω μάθει, επίσης, να μην επιστρέφω σε ανθρώπους και καταστάσεις που δεν μου κάνουν καλό και να μη δίνω πολλές ευκαιρίες εκεί που δεν υπάρχει λόγος. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και δεν θέλω πια να τον σπαταλάω.