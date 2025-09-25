Lifestyle

Χριστίνα Μπόμπα: Είμαι όλο και πιο έτοιμη για τρίτο παιδί, δεν έχω να φοβάμαι τίποτα

«Όταν ο άνδρας παντρεύεται μία γυναίκα, είναι καθήκον του να τη σέβεται» είπε μεταξύ άλλων ο Σάκης Τανιμανίδης
Χριστίνα Μπόμπα
Χριστίνα Μπόμπα / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Χριστίνα Μπόμπα και Σάκης Τανιμανίδης παραχώρησαν κοινή συνέντευξη στο «Happy Day» και μίλησαν για τον γάμο, την οικογένειά τους και τις σκέψεις που κάνουν για την απόκτηση τρίτου παιδιού. Οι δυο τους έδειξαν ερωτευμένοι και δεν παρέλειψαν να απαντήσουν στα επικριτικά σχόλια που δέχθηκαν το προηγούμενο διάστημα και τα οποία αφορούσαν στη σεξουαλικότητα μετά τη γέννα.

«Δεν με ενόχλησε τίποτα, γιατί εγώ έχω μία πολύ καλή βάση που είναι ο Σάκης. Δεν έχω να φοβάμαι τίποτα, έχω έναν πολύ ωραίο άνδρα, Δόξα το Θεώ, που είναι πάντα δίπλα μου, είναι πάντα δίπλα στα παιδιά μας. Όλα τα κάνουμε μαζί. Δεν μπορεί να με αγγίξει τίποτα, έχω την ασπίδα του. Άρα είναι αληθινό», δήλωσε η Χριστίνα Μπόμπα για τον σύζυγό της.

Ο Σάκης Τανιμανίδης από την πλευρά του εξέφρασε την αγάπη του προς τη σύζυγό του, τονίζοντας πως ο κάθε άνδρας οφείλει να σέβεται τη γυναίκα με την οποία έχει επιλέξει να προχωρήσει τη ζωή του.

«Ένας άνδρας που παντρεύεται μία γυναίκα -όταν τον επιλέξει η γυναίκα- έχουμε την αυταπάτη ότι έχουμε επιλέξει εμείς. Όταν ο άνδρας παντρεύεται μία γυναίκα, είναι καθήκον του να τη σέβεται. Ο σωστός ο άνδρας σέβεται τη γυναίκα του.

Η περίοδος της εγκυμοσύνης και της λοχείας μετά τη γέννα είναι κάτι ιερό. Είναι αυτές οι στιγμές που ο άνδρας πρέπει να δώσει τη μεγαλύτερη υποστήριξη στη γυναίκα του», εξομολογήθηκε ο Σάκης Τανιμανίδης.

«Το τρίτο παιδί το συζητήσαμε αρκετά, εγώ ήθελα χρόνο. Τώρα σιγά-σιγά που έχουν πάρει τον δρόμο τους, είμαι όλο και πιο έτοιμη», παραδέχθηκε η Χριστίνα Μπόμπα, απαντώντας σε ερώτηση της παρουσιάστριας.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και ένα challenge, καθώς έπρεπε να ο παρουσιαστής να κουμαντάρει το θηριώδη τζιπ του στα στενά του νησιού και η σύζυγός του ανέλαβε να τον βοηθήσει. 

