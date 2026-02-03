Χριστίνα Μπόμπα: Είχα άγχος μην πάθω καρκίνο λόγω των ορμονών πριν κάνω την εξωσωματική

Μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη πήρε η Χριστίνα Μπόμπα για το vidcast της από τον κουνιάδο της και γυναικολόγο, Παναγιώτη Τανιμανίδη και μίλησαν για το ζήτημα της υπογονιμότητας.

Η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη με αφορμή τη συζήτηση μίλησε για τη δική της προσπάθεια να γίνει μητέρα, μέσω εξωσωματικής και παραδέχτηκε ότι υπήρξαν στιγμές που απογοητεύτηκε και φοβήθηκε. Μάλιστα, η Χριστίνα Μπόμπα δήλωσε ότι κάθε φορά που αδιαθετούσε, ενώ προσπαθούσε να συλλάβει, ξεσπούσε σε κλάματα.

«Ας πούμε, το δικό μου παράδειγμα είναι ότι μετά από αρκετό χρόνο προσπαθειών, θυμάμαι μου ερχόταν η περίοδος και έκλαιγα. Αισθανόμουν πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση, ματαίωση, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό ψυχολογικά», δήλωσε ακόμα η Χριστίνα Μπόμπα.

Ο Παναγιώτης Τανιμανίδης, μίλησε για την υπογονιμότητα, ενώ η Χριστίνα Μπόμπα είπε την προσωπική της εμπειρία με την εξωσωματική και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

«Το ερώτημα όμως που προβληματίζει πιο πολύ τις γυναίκες που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία, είναι αν σχετίζονται οι ορμόνες με τον καρκίνο, αν θα πάθω καρκίνο παίρνοντας αυτές τις ορμόνες.

Και ήταν ένα εύλογο ερώτημα πριν κάποιες δεκαετίες που προβλημάτισε και την κοινότητα την ιατρική. Έγιναν μελέτες σημαντικές και μεγάλες. Έχει αποδειχθεί ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που, απ’ το 1978 που ξεκίνησε η εξωσωματική μέχρι σήμερα, δεν σχετίζεται καθόλου η αύξηση του καρκίνου.

Με τη διαδικασία της εξωσωματικής το μόνο που φάνηκε, είναι ότι κάποιες περιπτώσεις γίνεται πρόωρη διάγνωση. Δηλαδή, κάπου που όντως θα υπάρχει ένα θέμα με καρκίνο, θα το βρούμε γρηγορότερα με όλη αυτή τη διαδικασία, θα μπούμε σε περισσότερες εξετάσεις, περισσότερους ελέγχους, αυτό.

Δεν υπάρχει όμως αύξηση στατιστικά των καρκίνων στον πληθυσμό που κάνει εξωσωματική και σε αυτούς που δεν κάνουν», είπε στη συνέχεια ο Παναγιώτης Τανιμανίδης.

Παράλληλα, η Χριστίνα Μπόμπα παραδέχτηκε: «Αυτό είναι πολύ καθησυχαστικό. Γιατί όλες οι γυναίκες το έχουμε άγχος. Και εγώ είχα (σ.σ. άγχος μην πάθω καρκίνο λόγω των ορμονών) πριν το κάνω, γι’ αυτό και σε ρώτησα».

«Η δίδυμη κύηση δεν είναι κίνδυνος, αυτό είναι ευλογία», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί τις κορούλες τους, Αριάνα και Φιλίππα.

«Όσο είσαι μέσα στο ταξίδι ή δεν έρχεται το αποτέλεσμα, γιατί δεν έρχεται η εγκυμοσύνη, ψάχνεις το γιατί, στεναχωριέσαι, κλαις, αγχώνεσαι, κάνεις επαφές με ραντεβού, όλα αυτά που είναι ψυχολογικά λίγο πιο δύσκολα. Όταν έρθει το αποτέλεσμα, που στην περίπτωσή μου δύο παιδιά στην αγκαλιά μας, δεν θυμάσαι καν τι σου συνέβη στην πορεία αυτού του ταξιδιού του δύσκολου.

Δεν θυμάσαι τίποτα. Ούτε το θυμάσαι για να το αναφέρεις σαν μια ιστορία αλλά δεν σ’ αγγίζει. Τελείωσε. Το ξεπέρασες και έχεις το απόλυτο», εξομολογήθηκε ακόμα η Χριστίνα Μπόμπα.

«Όταν έχεις λοιπόν το παιδάκι σου στην αγκαλιά σου, τα ξεχνάς όλα και δεν θυμάσαι τι συνέβη πριν», πρόσθεσε.

«Εγώ το θυμάμαι ως μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου», παραδέχτηκε ακόμα η Χριστίνα Μπόμπα για τη φάση της εξομοσωματικής.

«Ήταν μία σχετικά ομαλή πορεία. Έχουμε ζευγάρια που ταλαιπωρούνται πολύ περισσότερο, πολύ καιρό. Υπάρχει και η προέκταση, αν θέλεις, αυτού, που πετυχαίνει την εγκυμοσύνη, αλλά δεν πάει καλά η εγκυμοσύνη μετά. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις που είναι δυσκολότερες», της απάντησε ο Παναγιώτης Τανιμανίδης.