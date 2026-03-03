Χριστίνα Μπόμπα: Έπρεπε να αντιμετωπίσω ότι “είμαι η γυναίκα του Σάκη Τανιμανίδη”, να βρω ποια είμαι

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Χριστίνα Μπόμπα και αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη που μετράει πλέον 10 χρόνια. Μάλιστα, τόνισε ότι στην αρχή ήταν δύσκολο για εκείνη να βρει τα πατήματά της και τη θέση της δίπλα του.

Η Χριστίνα Μπόμπα ήταν καλεσμένη στο vidcast της Μαντώς Γαστεράτου στο Youtube και αναφέρθηκε στην εποχή που γνώρισε τον Σάκη Τανιμανίδη και έγινε γνωστή στο πλάι του. Επίσης, η Χριστίνα Μπόμπα τόνισε ότι κόσμος έχει την τάση να κρίνει.

«Εμείς σαν ζευγάρι είμαστε μαζί 10 χρόνια. Να πούμε ότι τα 9, είμαστε ένα προβεβλημένο ζευγάρι; Στην αρχή ο Σάκης ήταν ο γνωστός, από εκείνον με έμαθε ο κόσμος, παρόλο που είχα κάνει κάποιες δουλειές. Όταν τα φτιάξαμε με τον Σάκη ήταν ένας πολύ προβεβλημένος άνθρωπος και εγώ ήμουν μια κοπέλα 26 χρονών που δούλευα σε μια εταιρεία, έκανα διαφημίσεις και φωτογραφίσεις, ήμουν σε μια άλλη ταχύτητα», είπε αρχικά.

«Ξεκινήσαμε και ο Σάκης ήταν 10 βήματα μπροστά, ήταν κάποια χρόνια μεγαλύτερος, ήταν παρουσιαστής, είχε τις δικές του εταιρείες. Ήμουν σε ένα πλαίσιο του μόλις έχει τελειώσει κάποιος τη σχολή του και δουλεύει 10 χρόνια. Έτσι γίναμε γνωστοί», πρόσθεσε η Χριστίνα Μπόμπα

«Μετά από 10 χρόνια λοιπόν είμαστε πλέον σε άλλες ταχύτητες, έχουμε κάνει τις εταιρείες μας, έχουμε τις επιτυχίες και τις αποτυχίες μας… Είμαστε δύο ξεχωριστοί άνθρωποι. Η “μπάλα” με έπαιρνε παλαιότερα, γιατί εξαιτίας αυτού με έμαθε ο κόσμος και μέσα στο ότι με είχε μάθει ο κόσμος εγώ έβρισκα και την επαγγελματική μου ταυτότητα, εξερευνούσα ποια είμαι γιατί ξαφνικά ήρθε μια έντονη δημοσιότητα πάνω μου, έβρισκα και την προσωπική μου ταυτότητα.

Στην ηλικία 20 – 30 δεν έχεις κατασταλάξει στο τι άνθρωπος είσαι. Ό,τι έκανα το απόλαυσα αλλά εξερευνούσα. Όταν έχεις μια υπερπροβολή από το πουθενά, στην αρχή, μέχρι να βρεις το ποιος είσαι μέσα σε αυτή την υπερπροβολή, ο κόσμος τείνει να κρίνει και καλά κάνει και η δουλειά όλων αυτή είναι, κρίνουμε, δεν κρίνουμε, έχουμε γνώμη», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

«Έπρεπε να αντιμετωπίσω ότι “είμαι η γυναίκα του Σάκη”, να βρω το ποια είμαι επαγγελματικά, να βρω ποια είμαι προσωπικά, να απολαύσω όλο αυτό που γίνεται. Γιατί να σου πω κάτι; Το να έρχεται μια δημοσιότητα πάνω σου έχει και πολλά απολαυστικά κομμάτια», είπε ακόμα η Χριστίνα Μπόμπα.