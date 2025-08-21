Χριστίνα Μπόμπα για κρίσεις άγχους: «Μια καλή λύση σε πιεστικές περιόδους είναι ο πρωινός διαλογισμός»

Η Χριστίνα Μπόμπα απάντησε σε ερώτηση για τις κρίσεις άγχους μέσα από ένα Q&A. Η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη φροντίζει το φετινό καλοκαίρι να παίρνει λίγο χρόνο για τον εαυτό της απέχοντας από τα social media καθώς, όπως η ίδια έχει πει, αυτό είναι κάτι που τη βοηθά να ξεκουραστεί

Το βράδυ της Τετάρτης 20 Αυγούστου ωστόσο, η Χριστίνα Μπόμπα αποφάσισε να μπει στον λογαριασμό της στο instagram και να απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια εξ αυτών είχε να κάνει με το αν έχει βιώσει ποτέ κρίση άγχους και το πώς την αντιμετώπισε. «Μια φορά πριν κάποια χρόνια. Περίεργο μου φάνηκε τότε γιατί είμαι άνθρωπος που δεν πανικοβάλλεται εύκολα. Αυτό που έκανα τότε ήταν να το μοιραστώ, να πάρω ανάσες και να φτιάξω ένα πλάνο για να λύσω αυτό που με πανικοβάλλει.

Μια καλή λύση πάντως για το άγχος που με βοηθάει σε πιεστικές περιόδους είναι ο πρωινός διαλογισμός και η εστίαση στα πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων.

Και το γράψιμο. Α και το πιο σημαντικό να αναλαμβάνεις δράση, αν δε λύνεις ή δεν αλλάζεις αυτό που σε αγχώνει, θα συνεχίσεις να αγχώνεσαι. Και να μοιράζεσαι με ανθρώπους που ακούν» απάντησε η Χριστίνα Μπόμπα.

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης κλήθηκαν τον περασμένο Ιούλιο να αντιμετωπίσουν ξανά μια τέτοια δυσκολία, καθώς σε στενό δρομάκι κοντά σε παραλία του νησιού, το τζιπ ίσα που χωρούσε να περάσει. Τα όσα ακολούθησαν κατέγραψαν σε βίντεο, το οποίο μάλιστα ανέβασαν στο Instagram.