Χριστίνα Μπόμπα για το κεφάλαιο της υπογονιμότητας: Μου ερχόταν η περίοδος και έκλαιγα, αισθανόμουν ματαίωση

Η Χριστίνα Μπόμπα φιλοξένησε στο νέο «BeWell» podcast που ετοίμασε τον κουνιάδο της, Παναγιώτη Τανιμανίδη, που είναι μαιευτήρας – γυναικολόγος. Οι δυο τους είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την υπογονιμότητα, τις εξωσωματικές και τις συζητήσεις που γίνονται κατά καιρούς, για τους κινδύνους από τις ορμόνες που παίρνει μια γυναίκα.

Η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρθηκε στην υπογονιμότητα και μοιράστηκε μια σειρά από σκέψεις και συναισθήματα. Ήταν η εποχή που η ίδια προσπαθούσε να μείνει έγκυος, με το άγχος να την καταβάλει κατά διαστήματα. Τα κατάφερε μετά από επίμονες προσπάθειες, αλλά ποτέ δεν ξέχασε τα όσα έζησε τότε.

«Έζησα και εγώ στη ζωή μου αυτό το κεφάλαιο της υπογονιμότητας, της ανεξήγητης υπογονιμότητας, της εξωσωματικής. Είναι πράγματα που έχω μιλήσει, πράγματα για τα οποία έχω λάβει πολλά μηνύματα στα social media από γυναίκες, άνδρες και ζευγάρια.

Το δικό μου παράδειγμα είναι ότι μετά από αρκετό χρόνο προσπαθειών, θυμάμαι μου ερχόταν η περίοδος και έκλαιγα. Αισθανόμουν πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση, ματαίωση, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό ψυχολογικά» εξομολογήθηκε η Χριστίνα Μπόμπα.

«Το ερώτημα όμως που προβληματίζει πιο πολύ τις γυναίκες που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία είναι αν σχετίζονται οι ορμόνες με τον καρκίνο, αν θα πάθω καρκίνο παίρνοντας αυτές τις ορμόνες. Και ήταν ένα εύλογο ερώτημα πριν κάποιες δεκαετίες που προβλημάτισε και την κοινότητα την ιατρική, έγιναν μελέτες σημαντικές και μεγάλες.

Έχει αποδειχθεί ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που, από το 1978 που ξεκίνησε η εξωσωματική μέχρι σήμερα, δεν σχετίζεται καθόλου η αύξηση του καρκίνου. Το μόνο που φάνηκε είναι ότι κάποιες περιπτώσεις γίνεται πρόωρη διάγνωση. Δηλαδή κάπου που όντως θα υπάρχει ένα θέμα με καρκίνο, θα το βρούμε γρηγορότερα με όλη αυτή τη διαδικασία, θα μπούμε σε περισσότερες εξετάσεις, περισσότερους ελέγχους, αυτό. Δεν υπάρχει όμως αύξηση στατιστικά των καρκίνων στον πληθυσμό που κάνει εξωσωματική και σε αυτούς που δεν κάνουνε», δήλωσε ο Παναγιώτης Τανιμανίδης.

«Αυτό είναι πολύ καθησυχαστικό γιατί όλες οι γυναίκες το έχουμε άγχος, και εγώ το είχα πριν το κάνω, γι’ αυτό και σε ρώτησα», παραδέχτηκε η Χριστίνα Μπόμπα.

«Είναι ευλογία να οδηγηθεί η εξωσωματική σε δίδυμη κύηση… Εγώ θυμάμαι την εξωσωματική ως μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου» αποκάλυψε η Influencer.

«Τον χαζεύω με τα παιδιά και να τον ξαναερωτεύομαι» είχε πει η Χριστίνα Μπόμπα για τον σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει προ μηνών.