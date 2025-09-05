Χριστίνα Μπόμπα και Σάκης Τανιμανίδης τα χρειάστηκαν σε διπλό zipline με τουρμπίνα στη Λετονία

Χριστίνα Μπόμπα και Σάκης Τανιμανίδης μοιράστηκαν ακόμα ένα απρόοπτο που έζησαν στις διακοπές τους, αυτή τη φορά στη Λετονία. Τόλμησαν να κάνουν διπλό zipline με τουρμπίνα, αλλά τα πράγματα δεν κύλησαν όπως ακριβώς φαντάζονταν.

Μετά το τέλος, Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα ανέφερε πως δύσκολα θα πάρουν την απόφαση να ξανακάνουν κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ανέβασαν στα ύψη την αδρεναλίνη τους, με μια εμπειρία που θα θυμούνται πιθανότατα για πάντα.

Αν και όλα ξεκίνησαν ομαλά, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιοποίησαν στο Instagram, κάποια στιγμή στη μέση της διαδρομής το διπλό zipline σταμάτησε με το ζευγάρι να μην ξέρει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Αποτέλεσμα ήταν ακόμα και η χαλαρή στην αρχή Χριστίνα Μπόμπα να «τα χρειαστεί» με το ζευγάρι να προσπαθεί να αντιληφθεί γιατί σταμάτησε το zipline.



«Μήπως τελείωσε η μπαταρία;», «γιατί γυρνάμε πίσω;» ήταν ορισμένα από τα ερωτήματα με τον Σάκη Τανιμανίδη να καλείται να αντιμετωπίσει την υψοφοβία του ενώ το zipline είχε ακινητοποιηθεί πάνω από ένα ποτάμι.



Η περιπέτεια για το ζευγάρι τελείωσε ευτυχώς αναίμακτα με την Χριστίνα Μπόμπα, πάντως, να λέει «ε, ας μην το ξανακάνουμε»

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και ένα challenge, καθώς έπρεπε να ο παρουσιαστής να κουμαντάρει το θηριώδη τζιπ του στα στενά του νησιού και η σύζυγός του ανέλαβε να τον βοηθήσει.