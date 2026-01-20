Χριστίνα Μπόμπα: Στη δουλειά δεν μας επιτρέπεται να έχουμε συναισθήματα

Μία νέα συνέντευξη έκανε η Χριστίνα Μπόμπα στο διαδικτυακό της κανάλι και μίλησε με τη συνθετική ψυχοθεραπεύτρια, Ξένια Μαστροκάλου.

Μιλώντας στο νέο επεισόδιο του podcast της αναφέρθηκαν τόσο στο άγχος που προκαλεί η καθημερινότητα όσο και το πώς πρέπει να είναι οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους, με τη Χριστίνα Μπόμπα να υπογραμμίζει ότι δεν επιτρέπει το συναίσθημα στον εργασιακό χώρο.

«Εμένα αυτό είναι που με αγχώνει πάρα πολύ, ότι προσπαθώ να χωρέσω μέσα στη μέρα μου υπεράνθρωπα πολλά tasks», δήλωσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Χριστίνα Μπόμπα.

Στη συνέχεια, η συζήτηση εστίασε στην έντονη ψυχολογική πίεση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στον επαγγελματικό τους χώρο.

«Καλά, ειδικά σε περιβάλλον εργασίας αν βγάλεις το συναίσθημα είναι πολύ, πολύ δύσκολα…», είπε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Μπόμπα.

«Εν τω μεταξύ η δουλειά είναι κάτι τόσο σημαντικό στη ζωή μας και τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, στο οποίο δεν μας επιτρέπεται να έχουμε συναισθήματα. Δηλαδή αν κάποιος κλάψει στη δουλειά για κάτι λες “καλά αυτός κλαίει για τη δουλειά;”.

Ενώ η δουλειά είναι ένας απ’ τους κεντρικούς πυλώνες της ζωής του. Γιατί να κλάψει;», πρόσθεσε η Χριστίνα Μπόμπα κατά τη διάρκεια της συζήτησης.