Χριστίνα Μπόμπα: Βγάζω περισσότερα χρήματα από τα social, είναι πιο επικερδές από το να δούλευα 9 με 5

Η Χριστίνα Μπόμπα που είναι από τις πρώτες Ελληνίδες content creator και influencer έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι κατάφερε να βγάλει χρήματα από τα social media και να γίνεται «κυρία του εαυτού» της, όπως ανέφερε.

Η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη μίλησε στο διαδικτυακό κανάλι του Konilo στο Youtube και αναφέρθηκε ακόμα στις δυσκολίες που είχε όταν ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά με το Ιnstagram και στον πόλεμο που της έκαναν κάποιοι.

«Όταν ξεκίνησα το Instagram δεν ήταν τόσο mainstream όσο σήμερα. Είχα πει σε συνέντευξή μου “είμαι content creator” και είχε γίνει χαμός. Έβλεπα πάρα πολύ influencers του εξωτερικού και μου άρεσε. Το έλεγε η καρδούλα μου, δηλαδή το έκανα με κέφι. Ταξίδευα, μοιραζόμουν πράγματα, σκεφτόμουν πώς θα δημιουργήσω πιο ωραίες εικόνες, πιο ωραία βίντεο. Έφαγα αυτόν τον πόλεμο, επειδή ήμουν απ’ τις πρώτες, του “και καλά, τι κάνει;”, “ποια είναι αυτή;”, “τι είναι content creator;”. Πέρασα από φάσεις που αυτό με μίκρυνε, σταματούσα να μοιράζομαι πάρα πολλά ή τα πέρναγα από πάρα πολλά φίλτρα, τότε που είπα ότι ήμουν content creator και έπεσαν όλοι να με φάνε. Αλλά κάποια στιγμή ευτυχώς το ξεπέρασα όλο αυτό το κομμάτι του κόσμου και συνέχισα να κάνω αυτά που μ’ αρέσουν να κάνω», δήλωσε η Χριστίνα Μπόμπα μετά το 7.30 λεπτό για την επαγγελματική της ενασχόληση με το Instaram.

Παράλληλα η Χριστίνα Μπόμπα παραδέχτηκε ότι από την ενασχόλησή της με το Instagram βγάζει περισσότερα χρήματα από το να δούλευε σε μία εταιρεία το κλασικό 8ωρο.

«Άρχισα μετά να βγάζω περισσότερα χρήματα. Γιατί τα social είναι όπως η τηλεόραση, είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την επικοινωνία και είναι πιο επικερδές σε σχέση με το να είσαι σε μια δουλειά 9 με 5, ας πούμε. Οπότε ναι, άρχισα να ανεξαρτητοποιούμαι θα πω. Να ορίζω το πρόγραμμά μου, να ορίζω τις συμφωνίες μου, το εισόδημά μου. Άρχισα να είμαι λίγο κυρία του εαυτού μου, σε σχέση με το κομμάτι της εργασίας», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης η Χριστίνα Μπόμπα επισήμανε: «Το να έλεγε ένας influencer ότι δουλεύει πολύ, ήταν κατακριτέο. Και για μένα, θα πω την αλήθεια ότι ήταν πολύ ευχάριστο! Και είναι. Ό,τι κάνω από τότε κι έπειτα μου είναι πολύ ευχάριστο. Και πριν το 9 με 5 μου ήτανε πολύ ευχάριστο. Γενικά, όταν κάνεις πράγματα που αγαπάς – και αυτό ήταν που εμένα με τροφοδοτούσε και με τροφοδοτεί πάντα, δεν φοβάμαι να αλλάξω. Δηλαδή δεν μ’ άρεσε η έρευνα; Έφυγα».