Μαίρη Αργυριάδου για Κώστα Δόξα: Με συγκίνησαν πάρα πολύ τα λόγια του, τον εκτιμώ και νιώθω αμοιβαία

Η Μαίρη Αργυριάδου παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, μετά το τέλος του «J2US» το βράδυ του Σαββάτου (09-05-2026) και μίλησε τόσο για τη συμμετοχή της στο τηλεπαιχνίδι όσο και για τα δημοσιεύματα που την συνδέουν με τον Κώστα Δόξα.

Στο απόσπασμα των δηλώσεών της, που μετέδωσε η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega, ανέφερε: «Με έπιασε μια σκοτοδίνη μερικά λεπτά πριν ανέβω παιδιά, δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Πρώτη φορά μου συνέβη αυτό το πράγμα. Μάτι παιδί μου», είπε χαρακτηριστικά η Μαίρη Αργυριάδου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στα λόγια του Κώστα Δόξα για εκείνη, εκφράζοντας τη συγκίνησή της. «Με συγκίνησαν πάρα πολύ τα λόγια του, είδα τη συνέντευξη φυσικά του Κώστα Δόξα και πραγματικά είναι αμοιβαία και τον εκτιμώ και νιώθω αμοιβαία για αυτά που είπε. Και εγώ είναι και από εμένα το ίδιο!», ανέφερε.

Ο Κώστας Δόξας είχε πει προ ημερών, ότι η σχέση του με την Μαίρη Αργυριάδου ήταν και παραμένει φιλική: «Το Πάσχα στην Κέρκυρα κάναμε διακοπάρες. Εννοείται ότι ήμασταν μαζί. Γελάσαμε πολύ με τα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι είμαστε ζευγάρι. Καταρχάς ήταν ελλειπή, θα έπρεπε να υπάρχει ένα παπαρατσικό, μια φωτογραφία μας που φεύγουμε αγκαζέ. Η Μαίρη είναι φίλη με τη γεμάτη έννοια, όχι γνωστή, φίλη» είχε πει.

Η Μαίρη Αργυριάδου είχε αναφέρει για τον Κώστα Δόξα προ ημερών: «Είμαστε πολύ καλοί φίλοι με τον Κώστα. Πάρα πολύ καλοί φίλοι», σε μια προσπάθεια να δώσει τέλος στη φημολογία περί μεταξύ τους σχέσης.