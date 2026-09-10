Χριστίνα Πολίτη: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν «σταρούμπα» τεραστίων διαστάσεων, δεν είχε τίποτα ψεύτικο

Ανάμεσα στα πρόσωπα που γνώριζαν καλά και αγαπούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν και η Χριστίνα Πολίτη. Η δημοσιογράφος, συγκλονισμένη από τον ξαφνικό θάνατο του γνωστού τραγουδιστή, μίλησε για τη στενή τους σχέση και τις αρετές του.

Η Χριστίνα Πολίτη την Πέμπτη (10.09.2026) μίλησε στην εκπομπή «Studio στις 3» για τον Γιώργο Μαζωνάκη, δηλώνοντας ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος σταρ και ένας άνθρωπος υψηλού επιπέδου.

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«Έχουμε μοιραστεί χίλια πράγματα και έχουμε φάει ψωμί και αλάτι. Ξέρεις, καθόμουνα χθες για να μου περάσει όλο αυτό και έβλεπα τις χιλιάδες φωτογραφίες και δεν ήξερα τι να πρωτοβάλω (σ.σ. στα social media). Είχα φέρει τον γιο μου το μεγάλο που και τα δύο μου παιδιά του είχαν τρομερή αδυναμία. Τρομερή όμως. Και ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολη και η θέση μου και έλεγα να βγω να μιλήσουμε, να πάρουμε τηλέφωνο, αλλά εσάς ξέρω ότι και έχουμε μιλήσει για το Γιώργο και έχουμε συνεργαστεί και είσαστε τελείως διαφορετικού επιπέδου άνθρωποι και θα κάνουμε τελείως διαφορετική συζήτηση για τον Γιώργο», είπε αρχικά η Χριστίνα Πολίτη.

«Είχα ξεχωρίσει την ποιότητα και την ανάγκη του να διαφέρει και να διατηρεί πάντα ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο στο πώς εμφανίζεται, στο τι φοράει, με ποιους κάνει παρέα, τα τραγούδια του, τα πάντα. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Ήταν κάτι μοναδικό. Τον τελευταίο χρόνο είχαμε έρθει πολύ πιο κοντά. Μου είχε στείλει ένα πάρα πάρα πολύ συγκινητικό μήνυμα και μου μίλησε για την αλήθεια που ήταν στάση ζωής. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν ήταν ποτέ παρατημένος, ποτέ παραμελημένος. Ήταν κάτι το απίστευτο», δήλωσε ακόμα η γνωστή δημοσιογράφος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Δεν έπεσα έξω ποτέ για τον Γιώργο Μαζωνάκη γιατί τον γνώρισα κι εγώ πάρα πάρα πολύ μικρό, όταν είχε πρωτοξεκινήσει. Μου άρεσε τρομερά. Κάναμε παρέα, γελάσαμε πάρα πολύ, αλλά ίσως επειδή ήταν η γενιά μου, ξέρω ‘γω, δεν τον είχα μυθοποιήσει, δεν τον μετρούσα σαν σταρούμπα που είναι. Καλά το τι κράξιμο μου έχει ρίξει για άλλες μου φιλίες… τα ντεσού είναι αριστουργηματικά. Η δε ετυμολογία του και το τρολάρισμα ήταν σαν να βλέπεις stand up comedy, έτσι; Δεν υπήρχε αυτή η οξυδέρκεια και το παρατηρούσε την κάθε λεπτομέρεια και όλα. Οπότε όχι, δεν τον έχω αδικήσει. Το πόσο μεγάλο σταρ είναι. Το μέγεθός του. Και θα φανεί αυτό. Και είναι τραγικό αυτό που συνέβη», ανέφερε ακόμα η Χριστίνα Πολίτη για τον φίλο της Γιώργο Μαζωνάκη.

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«Την είχε ανάγκη την αγάπη του κόσμου. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοια αγάπη σε κανέναν καλλιτέχνη, όπως αγαπάνε τον Γιώργο. Δεν μπορούσε κανείς να τον ρίξει. Ήταν πάντα εργατικός, ήταν πάντα εκεί με τη ροκιά του. Ήταν σταρούμπα τεραστίων διαστάσεων. Ξέρεις, βλέπεις τώρα όλους κάνουν κάτι ψευτιές. Βλέπουν είναι μόδα η εκκλησία, πάνε στην εκκλησία, βλέπουν το ένα, εκατό. Δεν είχε τίποτα ψεύτικο ο Γιώργος. Δεν έκανε τίποτα για να αρέσει. Αυτό ήταν πηγαίο. Δηλαδή ότι ήταν θρήσκος και πίστευε, ήτανε. Ότι άναβε το καντήλι του, πήγαινε στην εκκλησία. Ότι παράλληλα έπινε τα σφηνάκια του και τον έβλεπες ότι δεν έκανε τίποτα δήθεν. Ήταν όλο από μέσα του αυτό το πράγμα», δήλωσε ακόμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Παράλληλα, η Χριστίνα Πολίτη αποκάλυψε ότι είχαν μιλήσει πριν από λίγες ημέρες και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μοιραστεί μαζί της τα όνειρα που έκανε για το μέλλον.

«Μιλήσαμε πριν από λίγες μέρες. Τώρα κανονίζαμε να πάμε στο Άλσος που θα έκανε τις εμφανίσεις. Ετοίμαζε τα ρούχα του με πάρα πολύ κέφι γιατί ήταν πάντα εξαιρετικά ντυμένος. Είχε τα παιδιά από τη Vogue, το team με τον Δραπέτη, με τον Γεωργίου. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε ενθουσιασμό για αυτή τη χρονιά και για την εμφάνισή του, να τα κάνει όλα τέλεια.

Μου έλεγε “θα έρθω να τραγουδήσω στο Λονδίνο”. Είχε ξέρεις, έκανε σχέδια», αποκάλυψε ακόμα η δημοσιογράφος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.