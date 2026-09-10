Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώην του, Μαρία Δελόγκα, τον αποχαιρέτησε με μία κοινή τους φωτογραφία

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη (09.09.2026) και ο χαμός του συγκλόνισε το πανελλήνιο. Τα social media των επωνύμων και των απλών πολιτών κατακλίστηκαν από συγκινητικά μηνύματα. Η πρώην σύντροφος του τραγουδιστή, Μαρία Δελόγκα, αποφάσισε να τον αποχαιρετήσει με μία κοινή τους φωτογραφία.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης κρατούσε την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο ο δεσμό του με την όμορφη χορεύτρια Μαρία Δελόγκα είχε γίνει γνωστός καθώς οι δυο τους είχαν πραγματοποιήσει κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή της νεαρής καλλιτέχνιδας, η οποία λίγο μετά την τραγική είδηση του θανάτου του έβαλε ένα συγκινητικό story στο Instagram.

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«Γιώργη μου…», έγραψε η Μαρία Δελόγκα στην ανάρτησής της και ταυτόχρονα έβαλε δίπλα από το μήνυμά της μια ραγισμένη καρδιά και ένα λευκό περιστέρι.

Ταυτόχρονα μοιράστηκε μία φωτογραφία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, από ευτυχισμένες στιγμές του παρελθόντος. Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί και ευτυχισμένοι σε μία εξοχή.

H φωτογραφία που ανέβασε η Μαρία Δελόγκα

Η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τη Μαρία Δελόγκα

Η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τη χορεύτρια Μαρία Δελόγκα ήταν η μοναδική που έγινε γνωστή καθόλη τη διάρκεια της καριέρας του αξέχαστου τραγουδιστή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο τραγουδιστής και η χορεύτρια γνωρίστηκαν το 2012, στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.

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Η γνωριμία αυτή δεν εξελίχθηκε αμέσως σε σχέση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Μαρία Δελόγκα έγιναν ζευγάρι το 2016 και τον Ιανουάριο του 2017 έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι στην πρεμιέρα της παράστασης «Τι απέγινε η Μπέιμπι Τζέην».

Τελικά το ζευγάρι αποφάσισε να πάρει χωριστούς δρόμους τον Μάρτιο του 2017.