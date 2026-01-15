Χρήστος Φερεντίνος: «Καλομαθαίνει ένας άνθρωπος στη μοναξιά, είναι ωραία η μοναξιά»

Για την περίοδο μετά τον χωρισμό από την πρώην σύζυγο του, Σοφία Παυλίδου μίλησε από καρδιάς ο Χρήστος Φερεντίνος όταν βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο 4, το απόγευμα της Πέμπτης (15/1/2026), όπου και κουβέντιασε για όλα με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στην ΕΡΤ.

«Όλα συνηθίζονται και ξεσυνηθίζονται. Και μετά, όταν ξανασυνηθίσεις, πάλι δυσκολεύεσαι να ξεσυνηθίσεις. Αν εννοούμε δηλαδή το πως ήμουν στο μεταβατικό στάδιο. Όταν έμεινα τελείως μόνος ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Είναι ένα σοκ, σοκάρεσαι. Δηλαδή γυρνάς, κοιτάς το σπίτι και… σε σώζει ο σκύλος» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο δημοφιλής παρουσιαστής, Χρήστος Φερεντίνος για τις δύσκολες στιγμές μετά το διαζύγιό του με τη Σοφία Παυλίδου.

«Εκεί είναι απαραίτητος ένας σκύλος που, τώρα, έχω τον Λόρυ και δεν μπορώ χωρίς αυτόν! Ο Λόρυ είναι πια μέλος της οικογένειας κανονικά, ενώ πριν ήταν η μαμά του. Πάντα υπήρχε ένα σκυλάκι μες στο σπίτι και είναι μια παρηγοριά. Στην αρχή, όμως, όντως με δυσκόλεψε για ένα διάστημα αλλά μετά συνήθισα και έλεγα… τι ωραία που είμαι».

«Υπάρχουν στάδια που στην αρχή δυσκολεύεσαι, αλλά μετά αυτό το γυρνάς. Έχει να κάνει βέβαια και με το τι χαρακτήρας είσαι, ανάλογα πως λειτουργείς. Εγώ είχα και πολλούς φίλους που έρχονταν συνέχεια στο σπίτι, μαζευόμασταν και ενώ πέρασα ένα διάστημα δύσκολο, μετά το άλλαξα το κλίμα. Θα έλεγα πως καλομαθαίνει ένας άνθρωπος στη μοναξιά, είναι ωραία η μοναξιά» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Χρήστος Φερεντίνος.