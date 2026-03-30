Χρήστος Λούλης: «Αποδέχομαι ότι είμαι ωραίος, το δικό μας “για πάντα” με την Έμιλυ Κολιανδρή το δουλεύουμε»

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Χρήστος Λούλης και αναφέρθηκε τόσο στον γάμο του με την Έμιλυ Κολιανδρή όσο και για το γεγονός ότι το ζευγάρι εργάζεται πολύ για να κρατά τη σχέση του.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno». Ο Χρήστος Λούλης, εκτός από τα επαγγελματικά του και τον γάμο του με την Έμιλυ Κολιανδρή μίλησε για ακόμα μία φορά για τη Ζέτα Μακρυπούλια.

«Αποδέχομαι ότι είμαι ωραίος. Καλό είναι, δεν είναι και το μυστικό της ζωής», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Μιλώντας για τη Ζέτα Μακρυπούλια ανέφερε: «Αν έκανες ένα λάθος, το καταλαβαίνεις, το μετανιώνεις, το αναγνωρίζεις, ζητάς και τη συγγνώμη σου… Δε ξέρω αν μπορώ να φέρω εγώ γνώμη για το πώς εξελίσσεται η Ζέτα… Αν δεν είσαι ανοιχτός και παιδικά αθώος, δε γίνεται να προχωρήσεις μια παράσταση. Με τη Ζέτα ήμασταν από την αρχή όλοι μαζί, δεν ήμασταν εμείς και η Ζέτα. Ήμασταν όλοι μαζί…

Η Ζέτα είναι ένα φαινόμενο στη σκηνή. Καμιά φορά κάνει πράγματα που της τα είχε πει ο Νίκος Καραθάνος και σκέφτομαι πώς τα θυμάται. Φαίνεται ότι με το που ακούει κάτι, έχει έναν περίεργο μηχανισμό, που περνάει σε μια δισκέτα μέσα της και γράφεται και πάνω σε αυτό χτίζει και η ίδια και βάζει την προσωπικότητά της. Είναι super επαγγελματίας».

Επίσης, ο Χρήστος Λούλης μίλησε για τη σύζυγό του, Έμιλυ Κολιανδρή.

«Το δικό μας “για πάντα” με την Έμιλυ το δουλεύουμε άλλες φορές με ψυχραιμία, άλλες με απελπισία, άλλες με χοντράδα, άλλες με δεξιοτεχνία. Δεν ξέρω αν υπάρχει συνταγή γι’ αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά βαριέμαι να πω ότι είμαι άνθρωπος που έχω συνταγή για τα πράγματα… Υπάρχουν φορές που βουτάμε ο καθένας στον ρόλο του και χανόμαστε στο δικό του σύμπαν ο καθένας», είπε ο γνωστός ηθοποιός.

«Επειδή όμως έχουμε και δυο παιδιά και πρακτικά δεν μπορείς να χαθείς και πάρα πολύ, πρέπει να είσαι και εκεί, δεν συμβαίνει πολύ ή όταν συμβαίνει είναι για λίγο. Μπορεί να συμβαίνει για κανέναν δίωρο και μετά να θυμάσαι ότι πρέπει να είσαι εκεί… Και στη δουλειά, στην πρόβα όταν είσαι, μπορεί να κάνεις ένα διάλειμμα και να κανονίσεις κάτι για το παιδί. Το κάνει η Έμιλυ πιο πολύ, το κάνω κι εγώ. Αυτό δε σε αφήνει να ξεχαστείς. Το οποίο μπορεί να είναι και καλό γιατί σε γειώνει με έναν τρόπο», εξομολογήθηκε ακόμα για τη σχέση του, Έμιλυ Κολιανδρή.

Επίσης, ο Χρήστος Λούλης αναφέρθηκε στην παράσταση Cleansed, στην οποία πρωταγωνιστεί, τονίζοντας: «Η φύση μας δεν αντέχει αυτά που ζητάμε. Έρχεται ένα σημείο που καμιά φορά δεν το αντέχεις, έτσι είναι η ζωή. Οι πιο μεγάλοι συγγραφείς σκιαγραφούσαν τη φύση των ανθρώπων, που προσπαθεί να αντέξει τον εαυτό της, βάζοντας κανόνες. Όμως είναι μια μάχη που δεν την κερδίζεις ποτέ».

Τέλος, ο Χρήστος Λούλης στις 23 Απριλίου 2026 θα εμφανιστεί στην παράσταση «Τζένη Τζένη» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

«Δεν είναι απλή αναβίωση μιας ταινίας. Εμείς ξέρουμε ότι έχει προϋπάρξει η ταινία, παίζει η ταινία μαζί μας στην σκηνή, γιατί φέρει υλικό της νιότης, αυτής της εποχής», είπε για το θρυλικό έργο.