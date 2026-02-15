Χρήστος Λούλης: «Είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Χρήστος Λούλης με αφορμή τη νέα σειρά της ΕΡΤ, με τίτλο «Αύριο» στην οποία πρωταγωνιστεί.

Ο γνωστός ηθοποιός, μιλώντας στην εφημερίδα Λοιπόν και τον Παναγιώτη Βαζαίο παραδέχτηκε ότι είναι αυστηρός κριτής του εαυτού του. Παράλληλα, ο Χρήστος Λούλης σημείωσε πως έχει άγχος σχετικά με την ανταπόκριση του κόσμου για κάθε νέα του δουλειά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου. Μπορώ να δω κάτι και να πω “Α, ναι, τα παρατάω και ανοίγω τυροπιτάδικο!” (Γελάει). Την πρώτη φορά που βλέπεις τον εαυτό σου στην οθόνη, πραγματικά δεν βλέπεις τίποτα. Τη δεύτερη φορά αρχίζεις να βλέπεις αυτό που έκανες, αυτό που έχει γίνει», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός

«Υπάρχει πάντα ανησυχία. Όσο είσαι ζωντανός είναι φυσιολογικό να νιώθεις…», απάντησε στην ερώτηση αν έχει άγχος για την ανταπόκριση του κόσμου σχετικά με τις δουλειές του.

Οι αποκαλύψεις του Χρήστου Λούλη για τη σειρά «Αύριο»: «Η σειρά καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σε έναν ποταμό. Είναι γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας και πραγματικά βλέπεις τον αγώνα για ζωή σε κάθε σκηνή. Είναι μια χορογραφία επιβίωσης και ταυτόχρονα ένας ύμνος στην αυτοθυσία των διασωστών, που από αγάπη για την ανθρώπινη ζωή είναι πάντα παρόντες».

«Οι τηλεθεατές να περιμένουν αγωνία, συναισθήματα, αυθεντικότητα και πραγματικό δράμα. Το “Αύριο” είναι μια σειρά που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στην ελληνική τηλεόραση μέχρι τώρα και είμαι σίγουρος ότι θα καθηλώσει», πρόσθεσε ο Χρήστος Λούλης.



