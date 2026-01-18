Χρήστος Λούλης για Έμιλυ Κολιανδρή: Η ζωή μας δεν συνεχίζει να είναι πάρτι, όπως αυτό του γάμου μας

Χρήστος Λούλης και Έμιλυ Κολιανδρή είναι παντρεμένοι από το 2008 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Αλέξανδρο και τη Σμαράγδα. Όπως ανέφερε ο ηθοποιός, το μεσημέρι της Κυριακής (18-01-2026) στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», ο γάμος τους έχει εύκολες και δύσκολες στιγμές στο πέρασμα του χρόνου, με το ζευγάρι να παραμένει σταθερά επικεντρωμένο στην ανατροφή των παιδιών.

Ο Χρήστος Λούλης είδε φωτογραφίες από το πάρτι του γάμου του, με την Έμιλυ Κολιανδρή και ανέφερε: «Στο πάρτι του γάμου όλοι περνάνε καλά… Η ζωή μας δεν συνεχίζει να είναι πάρτι, όπως το πάρτι του γάμου μας. Έχουν περάσει και 17-18 χρόνια από τον γάμο, έχουμε και δυο παιδιά.

Προσπαθούμε να είναι πάρτι αλλά δεν το πετυχαίνουμε πολλές φορές, μάλλον τις περισσότερες… Δεν είναι κάθε μέρα πάρτι η ζωή» είπε στη Ναταλία Γερμανού. «Έχω υπάρξει ψύχραιμος και νευρικός, μπορώ να είμαι και τα δύο ταυτόχρονα, έχω έναν Ιανό μέσα μου», δήλωσε για τον χαρακτήρα του.

«Όταν χάνεις την ψυχραιμία σου ξέρεις ότι γίνεσαι άδικος, αλλά δεν μπορείς να έχεις συνέχεια το τιμόνι του καραβιού», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Χρήστος Λούλης.

Εν συνεχεία δεν δίστασε να παραδεχτεί πως δεν είναι εύκολος άνθρωπος και πως μπορούν να τον ενοχλήσουν πολλά πράγματα, ανάλογα με τη μέρα και την ψυχολογία του.

«Έχει να κάνει με εμένα πώς ξύπνησα απ’ το πρωί. Μπορεί να με πειράξει και η υπερβολική ευγένεια. Δεν είμαι εύκολος άνθρωπος», σημείωσε ο Χρήστος Λούλης.

«Φοβάμαι μη χαθούμε μέσα στη ρουτίνα» είχε πει προ μηνών η Έμιλυ Κολιανδρή για τον γάμο της με τον Χρήστο Λούλη. «Σαν γονέας δεν μπορείς να ελέγξεις τα ακούσματα του παιδιού και όσα διαβάζει στα social media και αυτό έχει μία αγωνία» είχε προσθέσει τότε η ηθοποιός.