Χρήστος Μάστορας – Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η πασχαλινή τους απόδραση στη Μάνη και τα πανέμορφα στιγμιότυπα

Να ξεφύγουν να από την καθημερινότητα και τους ρυθμούς της Αθήνας θέλησαν ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, με το ζευγάρι να ταξιδεύει στη Μάνη για να περάσει τη περίοδο του Πάσχα.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, Χρήστος Μάστορας, στηρίζει την αγαπημένη του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, σε κάθε βήμα της, ενώ το ίδιο κάνει και εκείνη, επισκέπτοντάς τον πολλές φορές στο νυχτερινό κέντρο που εργάζεται.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, μοιράζεται συνεχώς στιγμιότυπα από την ανοιξιάτικη εξόρμησή τους, δίνοντας μια γεύση από την εκδρομή τους.

Φωτογραφίες με μαγιό, χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, βουτιές στην πισίνα και βόλτες είναι το σκηνικό των γιορτινών ημερών του ζευγαριού.

Μετά την πασχαλινή απόδραση, ο Χρήστος Μάστορας θα επιστρέψει στις εμφανίσεις με τον Αντώνη Ρέμο που πήραν παράταση έως και τις 26 Απριλίου, ενώ τον Μάιο και τον Ιούνιο θα κάνει μάλιστα την πρώτη του διεθνή περιοδεία που θα κρατήσει περίπου 2 μήνες, ταξιδεύοντας με τις ΜΕΛISSES σε Αμερική, Καναδά και Αυστραλία.

Ταυτόχρονα, μετά την κυκλοφορία της επιτυχίας «Μαργαρίτα» από την Panik Records, ο καλλιτέχνης συνεχίζει την προετοιμασία του πρώτου προσωπικού του album που θα κυκλοφορήσει στα τέλη του έτους.