Χρήστος Μάστορας και Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Ο χωρισμός φαίνεται ότι είναι οριστικός», είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου

Χωριστούς δρόμους έχουν πάρει ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η γνωστή δημοσιογράφος το πρωί της Παρασκευής (25.09.2026) ανέφερε στην εκπομπή «Happy Day» ότι το αγαπημένο ζευγάρι δεν είναι πλέον μαζί. Μάλιστα, η Τίνα Μεσσαροπούλου δήλωσε ότι γνωρίζει πως η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έφυγε από το σπίτι που έμενε με τον Χρήστο Μάστορα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από λίγο καιρό, μέσα στο καλοκαίρι, υπήρξαν κάποιες φήμες που ήθελαν το ζευγάρι να περνά μία κρίση στην σχέση του. Η Τίνα Μεσσαροπούλου δήλωσε ότι αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον δεσμό τους κατάφεραν να ξεπεραστούν και οι δυο τους συνέχισαν να είναι μαζί. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ομαλά και ήρθε το τέλος, όπως δήλωσε η δημοσιογράφος.

«Οι πληροφορίες μου λένε άλλα και εύχομαι ότι είναι από τις φορές που εύχομαι να διαψευσθούν γιατί είναι όντως ένα πολύ ωραίο ζευγάρι.

Λοιπόν, οι πληροφορίες μου εμένα λένε ότι όντως ότι υπήρξε μια κρίση στη σχέση τους μέσα στο καλοκαίρι. Την ξεπέρασαν, ξανά ήταν μαζί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, δεν πήγαν καλά τα πράγματα και νομίζω ότι ο χωρισμός φαίνεται ότι είναι οριστικός, γιατί η Γαρυφαλλιά έχει αλλάξει κεφάλαιο στη ζωή της», είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο «Happy Day».

«Νομίζω ότι μένει πλέον μόνη της. Βρήκε νέο σπίτι μόνη της. Ελπίζω να διαψευστώ», πρόσθεσε η δημοσιογράφος μιλώντας για τη γνωστή επιχειρηματία και ifluencer.