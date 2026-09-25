Άννα Βίσση: Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Το φαντασμαγορικό σόου που θα αφήσει εποχή, οι guest stars και οι εκπλήξεις

Η Άννα Βίσση είναι μία από τις μεγαλύτερες σταρ του πενταγράμμου, με εκατομμύρια θαυμαστές σε κάθε γωνιά του πλανήτη και αμέτρητες επιτυχίες που έχουν αφήσει αναλλοίωτο το στίγμα τους στον χρόνο. Τα τελευταία χρόνια έχει έρθει πιο κοντά με το κοινό της, διοργανώνοντας συναυλίες που άφησαν εποχή. Το 2024 και το 2025 η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο, κάνοντας τα «απόλυτα» sold out. Μάλιστα, πέρσι έδωσε δύο συναυλίες εκεί, καθώς η ζήτηση από τον κόσμο ήταν τεράστια.

Φέτος, η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο ΟΑΚΑ, στου οποίου τη σκηνή θα βρεθεί για πρώτη φορά μόνη με δική της συναυλία. Στο παρελθόν η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα είχε τραγουδήσει εκεί σε δύο ιστορικές στιγμές. Η πρώτη ήταν η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 και η δεύτερη όταν είχε εμφανιστεί στη φιλανθρωπική συλλογική συναυλία Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού το 2011, όπου είχε μοιραστεί τη σκηνή και με άλλους τραγουδιστές. Το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026 τα φώτα θα ανάψουν στο Ολυμπιακό Στάδιο και οι θεατές θα απολαύσουν ακόμα μία μοναδική στιγμή από την αγαπημένη τους τραγουδίστρια.

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Το φαντασμαγορικό σόου και οι guest stars

Η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας της Άννας Βίσση, η D&A Productions, έχει σχεδιάσει ένα σόου διεθνών προδιαγραφών. Πάνω από 400 άνθρωποι εργάζονται εδώ και καιρό στο ΟΑΚΑ ώστε να είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη στιγμή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μία περιστρεφόμενη σκηνή 360 μοιρών έχει τοποθετηθεί ακριβώς στο κέντρο του σταδίου, με σκοπό να προσφέρει τέλεια οπτική επαφή σε όλα τα διαζώματα.

Η Άννα Βίσση θα κινείται συνεχώς πάνω στη φαντασμαγορική σκηνή, δίνοντας ένα μοναδικό σόου και ερμηνεύοντας όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Στο πλάι της θα έχει την μπάντα της, που τη συνοδεύει εδώ και χρόνια σε όλες τις εμφανίσεις της. Μάλιστα, σε αυτήν έχει προστεθεί και ο νέος της κιθαρίστας, ο Σάκης Ντόβολης.

Τη συναυλία αναμένεται να ανοίξει ο διάσημος Έλληνας dj και παραγωγός Argy, που κάνει διεθνή καριέρα. Ο γνωστός καλλιτέχνης θα βάλει στο «κλίμα» του πάρτι τους θεατές με την ηλεκρονική του μουσική.

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Παράλληλα, στη σκηνή μαζί με την Άννα Βίσση θα βρεθεί και η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια η Οριάνθη Παναγάρη, η οποία είχε συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της μουσικής, όπως τον Μάικλ Τζάκσον. Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα μία ημέρα πριν από τη συναυλία μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τη συναυλία.

«Καλησπέρα, το όνομά μου είναι Orianthi. Είμαι εδώ στο όμορφο Ολυμπιακό Στάδιο για να εμφανιστώ με την Άννα Βίσση. Θα είναι τόσο επικό. Σας ευχαριστώ πολύ που είπατε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα για μένα και τα λέμε αύριο», είπε χαρακτηριστικά.

Οι θεατές την ώρα που φτάσουν στον χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου θα λάβουν δωρεάν ειδικά LED βραχιολάκια, που θα χρησιμοποιηθούν την ώρα της συναυλίας για να «φωτίσουν» τη νύχτα και να κάνουν την ατμόσφαιρα ακόμα πιο ξεχωριστή και άκρως μαγική.

Επίσης, οι γιγαντοοθόνες του σταδίου θα προβάλλουν ένα ειδικά σχεδιασμένο AI οπτικό αφιέρωμα που θα αλληλεπιδρά με την κίνηση της Άννας Βίσση και ο κόσμος θα απολαύσει ένα συγκινητικό flashback στα 50 χρόνια της καριέρας της. Η συναυλία έχει κοστίσει περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, η D&A Productions τα ξημερώματα της Παρασκευής ανακοίνωσε ότι η η συναυλία της Άννας Βίσσης είναι και επίσημα sold out. «Η συναυλία είναι sold out, η προπώληση έχει ολοκληρωθεί και την ημέρα της συναυλίας δεν θα λειτουργήσουν ταμεία στο ΟΑΚΑ για την αγορά εισιτηρίων, παρά μόνο σημεία εξυπηρέτησης κοινού».

Οι τελευταίες πρόβες

Το μεσημέρι της Πέμπτης (24.09.2026) η εκπομπή «Ρεπορτάζ τώρα» μετέδωσε ένα αποκλειστικό βίντεο με πλάνα από τις πρόβες που έκανε η Άννα Βίσση την Τετάρτη. Η διάσημη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και φορώντας ένα μαύρο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ερμήνευσε μερικά από τα τραγούδια της. Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται να κάνει τεστ ήχου.

Παράλληλα, η Άννα Βίσση θέλησε να δώσει μια μικρή… γεύση από τις εκπλήξεις που ετοιμάζει για το κοινό της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok βίντεο από τις πρόβες.

Οι αλλαγές του ΗΣΑΠ λόγω της συναυλίας

Λόγω της τεράστιας προσέλευσης στη συναυλία της Άννας Βίσση ο ΗΣΑΠ εξέδωσε ανακοίνωση, παρατείνοντας τη λειτουργεία του το βράδυ του Σαββάτου προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό.

Το ωράριο του ΗΣΑΠ θα παραταθεί και τα τελευταία δρομολόγια θα διαμορφωθούν ως εξής:

από Πειραιά προς Κηφισιά στη 01:15

από Πειραιά προς Αττική στη 01:30

από Ειρήνη προς Κηφισιά στη 01:56

από Κηφισιά προς Πειραιά στις 02:00

από Ειρήνη προς Πειραιά στις 02:09

Επίσης το Σάββατο θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ για να διευκολυνθούν όσοι παρακολουθήσουν τη συναυλία.

Η συναυλία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00 και οι πόρτες θα ανοίξουν στις 17:00.

Οι συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο

Η Άννα Βίσση για δύο συνεχόμενες χρονιές κατάφερε να διοργανώσει τρεις sold out στο Καλλιμάρμαρο. Τον Οκτώβριο του 2024, 65.000 θεατές παρακολούθησαν τη μοναδική της συναυλία, που θεωρήθηκε το μεγάλο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Μία χρονιά αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2025 η Άννα Βίσση έδωσε δύο συνεχόμενες sold out συναυλίες, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 130.000 θεατές.