Ανδρέας Μικρούτσικος: Παρόλο που η υγεία μου είναι επιβαρυμένη, δε θα βάλω πετρέλαιο γιατί δεν έχω λεφτά

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έκανε μία προσωπική εξομολόγηση για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, όπως ο κάθε εργαζόμενος Έλληνας πολίτης.

Την Παρασκευή (25.09.2026) ο γνωστός παρουσιαστής μέσω της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», σχολίασε την ακρίβεια και την αύξηση στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Τότε ο Ανδρέας Μικρούτσικος δήλωσε ότι παρόλο που η υγεία του είναι επιβαρυμένη δε θα βάλει πετρέλαιο για οικονομικούς λόγους.

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Παράλληλα τόνισε πως σκοπεύει να ζεσταθεί τον φετινό χειμώνα ανάβοντας το τζάκι του σπιτιού του.

«Βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά και μπορεί να έχασα τα πάντα, αλλά θεωρώ προνομιούχο τον εαυτό μου που έχει δουλειά και βγάζει κάποια χρήματα. Χθες έκανα προγραμματισμό και είπα ότι παρόλο που η υγεία μου είναι κάπως επιβαρυμένη, δε θα βάλω πετρέλαιο, γιατί δεν έχω αυτά τα λεφτά», δήλωσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Θα παίξω ανάμεσα σε λίγο ηλεκτρικό και σε ξύλα, γιατί το σπίτι που έχω νοικιάσει, έχει ένα τζακάκι. Και θεωρούμαι, όχι προνομιούχος, αλλά πάνω από τον μέσο όρο. Τι θα κάνει ο κόσμος;», πρόσθεσε ακόμα ο Ανδρέας Μικρούτσικος.