Χρήστος Μάστορας: Το μήνυμά του και οι ευχές στον Akyla μετά τον τελικό της Eurovision

«Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στον Ακύλα!», έγραψε ο Χρήστος Μάστορας στην μακροσκελή ανάρτησή του.

Ο Χρήστος Μάστορας έκανε μια προσωπική εξομολόγηση μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή του στον ελληνικό τελικό της Eurovision, ενώ ευχαρίστησε τους συνεργάτες του κι ευχήθηκε στον Ακύλα.

«Η σκηνή ξεκινάει με έναν καλλιτέχνη σε ένα πιάνο να ερμηνεύει τη μελωδία της μοναξιάς του… Στην πορεία όμως σηκώνεται και βρίσκει τον δρόμο του που είναι γεμάτος φως, λάμψη και κυρίως γεμάτος ανθρώπους που χαμογελούν και χορεύουν δίπλα του και μαζί του. Αυτό μου συμβαίνει αυτή την περίοδο και εκτός σκηνής.

Είμαι μέλος μιας ομάδας σπουδαίων επαγγελματιών αλλά και φίλων, που με χαρά, αφοσίωση και δίψα για νέα πράγματα χαράζουμε κοινή πορεία. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που με φροντίζουν τόσο», έγραψε στο Instagram.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από βίντεο με στιγμές από το live act του, που «μάγεψε» το κοινό και συγκέντρωσε αποθεωτικά σχόλια στα social media.

Ο Χρήστος Μάστορας ευχαρίστησε προσωπικά όλους όσους δούλεψαν για την εμφάνισή του, καθώς και τους διοργανωτές και τους παρουσιαστές του Sing For Greece, ενώ ευχήθηκε από καρδιάς καλή επιτυχία στον Akyla.