Lifestyle

Χρήστος Μάστορας: Το μήνυμά του και οι ευχές στον Akyla μετά τον τελικό της Eurovision

Βίντεο με στιγμές από το live act του στον Εθνικό Τελικό για την συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision, που «μάγεψε» το κοινό ανέβασε ο Χρήστος Μάστορας
Χρήστος Μάστορας
Χρήστος Μάστορας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στον Ακύλα!», έγραψε ο Χρήστος Μάστορας στην μακροσκελή ανάρτησή του.

Ο Χρήστος Μάστορας έκανε μια προσωπική εξομολόγηση μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή του στον ελληνικό τελικό της Eurovision, ενώ ευχαρίστησε τους συνεργάτες του κι ευχήθηκε στον Ακύλα.

«Η σκηνή ξεκινάει με έναν καλλιτέχνη σε ένα πιάνο να ερμηνεύει τη μελωδία της μοναξιάς του… Στην πορεία όμως σηκώνεται και βρίσκει τον δρόμο του που είναι γεμάτος φως, λάμψη και κυρίως γεμάτος ανθρώπους που χαμογελούν και χορεύουν δίπλα του και μαζί του. Αυτό μου συμβαίνει αυτή την περίοδο και εκτός σκηνής.

Είμαι μέλος μιας ομάδας σπουδαίων επαγγελματιών αλλά και φίλων, που με χαρά, αφοσίωση και δίψα για νέα πράγματα χαράζουμε κοινή πορεία. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που με φροντίζουν τόσο», έγραψε στο Instagram.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από βίντεο με στιγμές από το live act του, που «μάγεψε» το κοινό και συγκέντρωσε αποθεωτικά σχόλια στα social media.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christos Mastoras (@xmastoras)

Ο Χρήστος Μάστορας ευχαρίστησε προσωπικά όλους όσους δούλεψαν για την εμφάνισή του, καθώς και τους διοργανωτές και τους παρουσιαστές του Sing For Greece, ενώ ευχήθηκε από καρδιάς καλή επιτυχία στον Akyla.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
77
72
60
59
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Νίκος Μέλλος: Ο καρκίνος που ξεπέρασε και το συγκινητικό του μήνυμα – «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε εμένα»
«Ο πραγματικός πλούτος στα μάτια μου πλέον έτσι μετριέται, σε όλους αυτούς που μου είπαν “είμαι εδώ” ό,τι ώρα και όποτε με χρειαστείς», γράφει ο ηθοποιός
Νίκος Μέλλος
Newsit logo
Newsit logo