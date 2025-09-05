Χρήστος Μενιδιάτης: «Δεν έχω ποτέ πρόβλημα με την μαρκίζα, η δουλειά που κάνω είναι τίμια και αληθινή»

Τη δική του γνώμη για τα προβλήματα που δημιουργούνται στον χώρο του για τη μαρκίζα εξέφρασε δημοσίως ο Χρήστος Μενιδιάτης, με αφορμή την πρόσφατη παρολίγον αποχώρηση του Σταμάτη Γονίδη από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (05.09.2025) ως καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» και είπε ευθέως τη γνώμη του στην Κατερίνα Καραβάτου, τονίζοντας ότι δεν τον απασχολεί πού θα μπει το όνομά του σε ένα νυχτερινό σχήμα.

«Είναι πολύ απλά τα πράγματα, εμένα τόσα χρόνια δεν έχει ποτέ υπάρξει πρόβλημα στις συνεργασίες μου, ούτε έχω χαλάσει συνεργασίες μου. Από την αρχή συζητάμε 2-3 πράγματα. Υπάρχει κίνδυνος να γίνει παρεξήγηση και να χαλάσουν συνεργασίες και ανθρώπινες σχέσεις. Δεν έχω ποτέ πρόβλημα με την μαρκίζα, η δουλειά που κάνω εγώ είναι τόσο τίμια και τόσο αληθινή. Δίνεται αυτό που αξίζει στον καθένα, τι να κάνεις δηλαδή να πας να απαιτήσεις τη μαρκίζα από κάποιον που έχει περισσότερες επιτυχίες από εσένα; Μεγαλύτερη λαοφιλία από εσένα;», απάντησε ο Χρήστο Μενιδιάτης.

Παράλληλα, ο Χρήστος Μενιδιάτης αναφέρθηκε στην υπέροχη οικογένεια που έχει δημιουργήσει, τονίζοντας ότι η γυναίκα του είναι ο… στυλοβάτης του σπιτιού του.

«Τα παιδιά μου είναι 12, 10, και 9 ετών. Η γυναίκα μου τραβάει το μεγάλο ζόρι με τα παιδιά και τις βγάζω το…. καπέλο. Βοηθάω και εγώ όσο μπορώ. Το έργο δεν είναι εύκολο, αλλά όταν το ζεις, δεν μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς αυτό. Το ένστικτο των παιδιών είναι πολύ μεγαλύτερο πλέον, όχι μόνο των δικών μου, όλων των παιδιών. Ας πούμε αυτά που σκέφτονται τώρα εγώ τα σκεφτόμουν στα 16 μου και πιο μετά. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητα καλό, είναι άσχημο που μαθαίνουν κάποια πράγματα από τόσο νωρίς. Ο Μιχάλης ακούει λίγο από όλα, του αρέσουν τα τραγούδια μου. Έχει άποψη για όλα. Αν έχει γίνει καλή δουλειά θα φανεί στο μέλλον, τότε θα δούμε τι μεγάλωμα κάναμε», είπε μεταξύ άλλων ο γνωστός τραγουδιστής.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο Σταμάτης Γονίδης αποχωρεί από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο, όμως τελικά ο πρώτος δε διέλυσε τελικά τη συνεργασία.

«Ουδέποτε υπήρξε κάποιο πρόβλημα μεταξύ των δύο καταξιωμένων καλλιτεχνών, που συμφώνησαν να συνθέσουν το δίδυμο φωτιά. Οι σχέσεις του εμβληματικού λαϊκού καλλιτέχνη Σταμάτη Γονίδη με τον μεγάλο ερωτικό καλλιτέχνη Γιάννη Πλούταρχο ήταν και παραμένουν άριστες. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το εν λόγω σχήμα θα δημοσιεύονται από την επίσημη σελίδα της επιχείρησης Anodos», είχε αναφέρει η ανακοίνωση του κέντρου.