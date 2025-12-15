Συμβαίνει τώρα:
Χρήστος Νικολόπουλος για Πασχάλη Τερζή: «Δεν θέλει καμία σχέση με το τραγούδι»

«Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ φίλος μου» αναφέρει ο Χρήστος Νικολόπουλος
Χρήστος Νικολόπουλος και Πασχάλης Τερζής
Χρήστος Νικολόπουλος και Πασχάλης Τερζής / NDP PHOTO

Στην εκπομπή “Buongiorno” και τη Ράνια Θεοδωρακοπούλου μίλησε ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης απάντησε και για τον Πασχάλη Τερζή, διευκρινίζοντας μια και καλή τι συμβαίνει με την «δισκογραφική επιστροφή» του.

«Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ φίλος μου, πριν από κάποια χρόνια είχαμε γράψει δυο, τρία τραγούδια demo και ένα από αυτά το αξιοποιούμε τώρα και το βγάζουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι επιστρέφει ο άνθρωπος», είπε αρχικά ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος είπε στη συνέχεια: «Το λέω γιατί θα αρχίσουν να του κάνουν προτάσεις για μαγαζιά, για δίσκους και τέτοια. Ένα τραγούδι είναι, πάρα πολύ καλό τραγούδι, το οποίο μετά τις γιορτές θα βγει.

Λόγω φιλίας το έκανε, επειδή με αγαπάει και τον αγαπώ. Με τον Πασχάλη μιλάω συνεχώς, είναι μία χαρά, δεν έχει χάσει το χιούμορ του. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει κάποια συναυλία με τον Πασχάλη. Είναι χαρούμενος, ζει ευτυχισμένα και δεν θέλει καμία σχέση με το τραγούδι».

