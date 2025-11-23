Χρήστος Νικολόπουλος: «Ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος, δεν εμπιστευόταν κανέναν»

«Ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν ο πρώτος που πήρε ποσοστά από τις δισκογραφικές εταιρίες και κατόπιν τον ακολουθήσαν και οι άλλοι», είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Action 24, βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (22.11.2025) ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ο γνωστός και σπουδαίος μουσικοσυνθέτης μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τη διαμάχη του με τον Στέλιο Καζαντζίδη, τα ποσοστά που κατάφερε ο τραγουδιστής να διεκδικήσει από τις δισκογραφικές εταιρείες αλλά και το τι πάστα άνθρωπος ήταν.

«Ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος. Φοβόταν τα πάντα, δεν εμπιστευόταν κανέναν. Ο Καζαντζίδης ήταν ο πρώτος που πήρε ποσοστά από τις δισκογραφικές εταιρίες και κατόπιν τον ακολουθήσαν και οι άλλοι. Όχι ότι έκανε συνδικαλισμό και τέτοια, δεν υπήρξε αυτό», είπε αρχικά ο Χρήστος Νικολόπουλος.

«Με τον Καζαντζίδη είχαμε διαφωνία σε 35 τραγούδια, “Υπάρχω”, “Πουκάμισο”, “Αγριολούλουδο”, γιατί είχε το όνομά του ως δημιουργός, μαζί με το δικό μου. Το επέβαλε στην εταιρεία, από τότε που βάλαμε τα πρώτα τραγούδια και μετά τις διαφωνίες που είχαμε, καταλήξαμε να αποδεχθεί πλέον ότι τα τραγούδια είναι δικά μου και να μου τα δώσει πίσω», συνέχισε ο Χρήστος Νικολόπουλος.