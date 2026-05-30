Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης: «Χαίρομαι πολύ που μεγάλωσα με γυναίκες, έμαθα να μην είμαι και τόσο άντρας»

Ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στον τρόπο που γαλουχήθηκε όταν ήταν παιδί.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τα όσα είπε προβλήθηκαν το Σάββατο (30.05.2026). Ο Μάρκος Παπαδωκωνσταντάκης αποκάλυψε ακόμα ότι θα πρωταγωνιστήσει σε ταινία για τον Νίκο Ξυλούρη, κρατώντας τον ομώνυμο ρόλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αγαπώ πολύ τις γυναίκες. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον κυρίως “θηλυκό” με τεράστια αγάπη και χαίρομαι πολύ που μεγάλωσα με γυναίκες. Έμαθα να μην είμαι τόσο άντρας. Γιατί ο άντρας δεν κρίνεται από το ποιο είναι το ύφος του», είπε ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης.

«Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, είμαστε σε συζητήσεις για να υποδυθώ τον Νίκο Ξυλούρη σε μία ταινία για τη ζωή του. Τα γυρίσματα θα γίνουν την επόμενη χρονιά και η ταινία απ’ ό,τι ξέρω, απ’ ό,τι έχω μέχρι στιγμής πληροφορηθεί, θα βγει τη μεθεπόμενη χρονιά. Εγώ αυτό που ξέρω μέχρι στιγμής είναι ότι ετοιμάζεται μια μεγάλη παραγωγή και είναι φοβερός ο σκηνοθέτης που το ετοιμάζει και είναι φοβερό το σενάριο, καταπληκτικό σενάριο, πολύ συγκινητικό πράγμα. Θα είναι πολύ δυνατή ταινία. Εγώ έχω μεγαλώσει και με τον Νίκο τον Ξυλούρη, με τον Ψαραντώνη, με τους Χαΐνηδες», αποκάλυψε για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.

«Εγώ έχω έναν φόβο γενικότερα, στα σενάρια. Τότε είχα και μεγαλύτερους φόβους, γιατί ήθελα πιο πολύ να κάνω θέατρο, ήθελα αυτό… Εντάξει, υπήρχε θέμα μέσα μου», απάντησε σε ερώτηση αν μετάνιωσε που αρνήθηκε ρόλο στον «Σασμό».