Χρήστος Πολίτης: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον σπουδαίο ηθοποιό με ένα συγκινητικό βίντεο

Φτωχότερος έχει μείνει ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά την είδηση του ξαφνικού θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Χρήστου Πολίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Ο Χρήστος Πολίτης, γνωστότερος για τον αξέχαστο ρόλο του «Γιάγκου Δράκου» άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη, όπου ζούσε απομονωμένος τα τελευταία χρόνια.

Πλήθος καλλιτεχνών έχει σπεύσει στα social media και έχει κάνει δηλώσεις για την τεράστια απώλεια μετά τον θάνατό του.

Μάλιστα και η Finos Film με ένα συγκινητικό «ποτ πουρί» από τις επιτυχίες του ανά τα χρόνια, αποχαιρέτησε τον κορυφαίο Χρήστο Πολίτη με μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

«Έφυγε από από τη ζωή ένας ακόμα σπουδαίος ηθοποιός μας, ο Χρήστος Πολίτης. Ένας ηθοποιός με διακριτική γοητεία, θεατρική παιδεία και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η Φίνος Φιλμ σηματοδοτεί την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση, με έναν μικρό ρόλο στην ταινία “Η Λεωφόρος του Μίσους” το 1968, ενώ την επόμενη κιόλας χρονιά κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία “Το Κορίτσι του 17”.

Ξεχωριστός για εμάς ήταν και ο ρόλος του στον “Αστερισμό της Παρθένου” (1973) δίπλα στη Ζωή Λάσκαρη, όπου το ταλέντο και η στόφα πρωταγωνιστή ήταν πάντα παρούσα.

Ευρύτερα αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από δημοφιλείς σειρές, με πιο εμβληματικό τον ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη “Λάμψη”, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Καλό ταξίδι σε έναν καλλιτέχνη που έζησε με αξιοπρέπεια, εντός κι εκτός σκηνής. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του», αναφέρεται στην μακροσκελή λεζάντα της ανάρτησης.