Η Κατερίνα Ζαρίφη θύμα του ΑΙ: Δεχόμουν ρατσιστικές επιθέσεις για ένα μαύρο παιδί που υποτίθεται ότι υιοθέτησα

Η Κατερίνα Ζαρίφη αποκάλυψε πως έπεσε θύμα της Τεχνητής Νοημοσύνης από άγνωστους, οι οποίοι δημιούργησαν μια ψεύτικη εικόνα, με ένα παιδάκι που υποτίθεται πως είχε υιοθετήσει. Αυτό, όπως ανέφερε η παρουσιάστρια στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, είχε σαν αποτέλεσμα να δεχτεί ακόμα και ρατσιστικές επιθέσεις από χρήστες των social media.

Με αφορμή δηλώσεις που έκανε η Κατερίνα Ζαρίφη στο παρελθόν, ότι σκέφτεται να υιοθετήσει ένα παιδάκι από την Αφρική, κάποιοι δημιούργησαν μια ψεύτικη εικόνα με την ίδια και ένα μαύρο αγοράκι. «Χθες έπεσα θύμα του ΑΙ. Προχθές συζητούσαμε και λέγαμε για την υιοθεσία… Βγήκε αυτή η φωτογραφία με το παιδί που υποτίθεται ότι έχω υιοθετήσει» ανέφερε η παρουσιάστρια.

Η Κατερίνα Ζαρίφη συνέχισε: «Αρχίζω να λαμβάνω συγχαρητήρια από κάποιους για το παιδί που υιοθέτησα, αλλά άρχισα να δέχομαι και ρατσιστική επίθεση από κάποιους που υιοθέτησα ένα μαύρο παιδάκι.

Το λέω και ανατριχιάζω. Εμένα αυτό με διέλυσε ψυχολογικά χθες. Ήμουν στην πρόβα του θεάτρου και διαλύθηκα ψυχολογικά. Τρελάθηκα με τα ρατσιστικά σχόλια», ανέφερε η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Η συνεργασία με τη Φαίη Σκορδά είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τη δουλειά και έχει εμπειρία και, κυρίως, μια ηρεμία που μεταφέρεται σε όλη την ομάδα» είχε πει προ ημερών η Κατερίνα Ζαρίφη για την εκπομπή «Buongiorno» του Mega όπου εργάζεται.