Ελένη Φουρέιρα για Dara: Δεν έχει ανάγκη το γούρι κανενός, είναι μεγάλη σταρ και έχει φοβερό εκτόπισμα

Η Ελένη Φουρέιρα παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών την Τρίτη 26 Μαΐου, στο περιθώριο εκδήλωσης για τη νέα συνεργασία της με εταιρεία μαγιό. Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για την Dara που κέρδισε τη φετινή Eurovision, τον Akyla και την Antigoni Buxton που εκπροσώπησαν Ελλάδα και Κύπρο στον μουσικό διαγωνισμό, αλλά και για την παρουσία της με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους, στο Final Four της Αθήνας.

Στο απόσπασμα που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day», η Ελένη Φουρέιρα χαρακτήρισε μοναδική την εμπειρία της στο «T-Center» της Αθήνας: «Ήταν υπέροχα, ήταν πολύ ωραία εμπειρία, δεν το είχα ξαναζήσει. Ήταν φανταστικά, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω», είπε αρχικά η δημοφιλής τραγουδίστρια.

«Τώρα ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές με τον Ερμή. Αυτή την περίοδο δεν την αλλάζω με τίποτα», πρόσθεσε σε άλλο. Κλείνοντας, η Ελένη Φουρέιρα ρωτήθηκε για τη νικήτρια της Eurovision, αλλά και για την εμφάνιση του Ακύλα και της Antigoni Buxton.

«Η Dara δεν έχει ανάγκη το γούρι κανενός, είναι φανταστική, είναι μεγάλη σταρ. Έχει φοβερό εκτόπισμα. Ο καθένας είναι ξεχωριστός, έδωσαν αυτό που μπορούσαν και ήθελαν. Είναι και λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί, υπάρχει πολύ άγχος. Ο Ακύλας και η Antigoni έχουν πάρα πολλή αγάπη και στήριξη από τον κόσμο και νομίζω ότι το σημαντικό είναι αυτό».

Η συμμετοχή της Βουλγαρίας στη Eurovision είχε άρωμα Ελλάδας, καθώς συνδημιουργός του τραγουδιού «Bangaranga» ήταν ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ενώ στα φωνητικά βρισκόταν η Βικτώρια Χαλκίτη.