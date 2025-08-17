Χρήστος Σπανός και Μελίνα Παιονίδου: Έκλεισαν 23 χρόνια γάμου – Τα δημοσία λόγια αγάπης του ζευγαριού

Επέτειο γάμου έχουν σήμερα, Κυριακή (17.08.2025) ο Χρήστος Σπανός και η σύζυγός του, Μελίνα Παιονίδου και αποφάσισε να μιλήσουν δημοσίως για την αγάπη του.

Το αγαπημένο ζευγάρι αποτελεί ένα από τα low profile της ελληνικής showbiz, ενώ και η κόρη τους, Μαρίνα Σπανού, ακολουθεί τα καλλιτεχνικά της βήματα, καθώς ασχολείται με το τραγούδι, έχοντας σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Ο Χρήστος Σπανός και η Μελίνα Παιονίδου είναι περήφανοι για την πορεία της, ενώ θαυμάζουν πολύ και ο ένας τον άλλον.

Έτσι έκαναν και δύο αναρτήσεις για τη σημαντική στιγμή της ζωής τους, την επέτειό τους, καθώς κλείνουν 23 χρόνια χρόνια ευτυχίας.

«Θέλω για πάντα να ξυπνάω μαζί σου… να γκρινιάζεις και να γκρινιάζω και να είναι όλα ήρεμα, αγαπησιάρικα, οικεία… να θυμόμαστε τη ζωή μας σαν μια ταινία που είδαμε μόνο οι δυο μας και να μοιραζόμαστε τα ίδια γέλια, τα ίδια κλάματα, τις ίδιες ανησυχίες..

Θέλω να γεράσουμε μαζί και να αγαπάμε τις ρυτίδες ο ένας του άλλου σαν να είναι οι δικές μας… Θέλω να σε κοιτάζω και να ξέρω τι χρειάζεσαι όπως ακριβώς ξέρεις πάντα εσύ τι χρειάζομαι… Θέλω να σταματήσω να μετράω τα χρόνια που φεύγουν και να ζω το τώρα με ευγνωμοσύνη και γαλήνη…

Θέλω να είμαστε γεροί και δυνατοί και να κοιτάζουμε τη θάλασσα μέχρι να πέσει ο ήλιος…

Χρόνια πολλά μπουλάκο μου 17.8.2002 – 17.8.2025», έγραψε στην ανάρτησή της η Μελίνα Παιονίδου.

«Αιώνια αγάπη», έγραψε ο γνωστός ηθοποιός ως λεζάντα στη φωτογραφία που μοιράστηκε με τη σύζυγό του.

«Με τον πατέρα μου έχουμε μια θυελλώδη επαγγελματική σχέση, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Εμπιστεύομαι την καλλιτεχνική του ματιά και την φροντίδα του όσο τίποτα. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ βαθύτατα κι θαυμάζω και ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη και ταυτόχρονα έχουμε εκρήξεις. Πιο πολύ διαφωνούμε στο δημιουργικό κομμάτι. Τον ακούω όταν θέλω, με ακούει όταν θέλει», είχε δηλώσει πρόσφατα η Μαρίνα Σπανού για τον πατέρα της που φέτος τον απολαμβάνουμε τηλεοπτικά στη σειρά «Grand Hotel».