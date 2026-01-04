Χρήστος Βαλαβανίδης: Εξιτήριο μετά από νοσηλεία δύο εβδομάδων σε νοσοκομείο – «Φτου ξελευτερία» έγραψε

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης έκανε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά σε νοσοκομείο, εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας που τον ταλαιπώρησε. Ο δημοφιλής ηθοποιός πήρε εξιτήριο μετά από νοσηλεία δύο εβδομάδων και επέστρεψε σπίτι του. Μέχρι σήμερα δεν θέλησε να μιλήσει δημόσια για το πρόβλημα που τον έστειλε στα χέρια των γιατρών.

Μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο Χρήστος Βαλαβανίδης έκανε ανάρτηση στο Facebook, για να ενημερώσει τους διαδικτυακούς φίλους του. «Φτου ξελευτερία! Μετά από δύο εβδομάδες στο Λαϊκό. Λεπτομέρειες αργότερα…», έγραψε χαρακτηριστικά, επιλέγοντας να μην προχωρήσει σε λεπτομέρειες για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του είχε αποκαλύψει πως η παραμονή του στο νοσοκομείο ξεπερνούσε ήδη τις δέκα ημέρες, σχολιάζοντας με αυτοσαρκασμό ότι «δουλεύει ακόμα το ρημάδι», δείχνοντας ότι παρά τις δυσκολίες, δεν έχασε ούτε στιγμή το χιούμορ του.

Το γεγονός ότι πλέον βρίσκεται εκτός νοσοκομείου αποτελεί σίγουρα μια θετική εξέλιξη, με τον ίδιο να επιλέγει προς το παρόν τη σιωπή σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες της περιπέτειάς του. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η επιστροφή του στην καθημερινότητα συνοδεύεται από δεκάδες μηνύματα στήριξης και ευχών για καλή ανάρρωση.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης δεν «μάσησε» ποτέ τα λόγια του σε συνεντεύξεις. «Ο Αλέξανδρος Ρήγας δεν έχει τρόπους, είναι υπερόπτης και δεν σέβεται τους συναδέλφους του» είχε πει τον Οκτώβριο του 2024, σε μια τοποθέτηση που είχε προκαλέσει αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις.