Χρυσές Σφαίρες 2026: Απόψε η τελετή απονομής – Οι υποψηφιότητες και τα μεγάλα φαβορί

Λίγες μόνο ώρες μας χωρίζουν από τις «Χρυσές Σφαίρες»! Τα πιο λαμπερά ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου θα συγκεντρωθούν στο The Beverly Hilton Hotel στο Beverly Hills, στην Καλιφόρνια για να απολαύσουν την απονομή των αγαπημένων βραβείων.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει απόψε (11.01.2026) στις 20:00, ώρα Αμερικής, με κεντρική παρουσιάστρια την κωμικό Nikki Glaser, η οποία αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο για δεύτερη συνεχή χρονιά. Στις «Χρυσές Σφαίρες» θα δοθούν συνολικά 28 βραβεία και τα μεγάλα φαβορί που ξεχωρίζουν στις πιο σημαντικές κατηγορίες είναι αγαπημένα έργα και σημαντικοί καλλιτέχνες.

Λαμπερά αστέρια του Χόλιγουντ θα βρεθεί στη σκηνή των «Χρυσών Σφαιρών» για να απονείμουν βραβεία. Μεταξύ άλλων θα δούμε τους: Amanda Seyfried, Ana de Armas, Ayo Edebiri, Charli XCX, Chris Pine, Colman Domingo, Dakota Fanning, George Clooney, Julia Roberts, Kevin Bacon, Melissa McCarthy, Miley Cyrus, Orlando Bloom, Queen Latifah, Snoop Dogg, Zoë Kravitz και πολλούς άλλους.

Τα μεγάλα φαβορί

Ένα από τα μεγάλα φαβορί των «Χρυσών Σφαιρών» φέτος είναι η ταινία «One Battle After Another», που μεταξύ άλλων διεκδικεί και το βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία».

Επίσης φαβορί θεωρείται και η ταινία «Sentimental Value», που διαγωνίζεται στην κατηγορία «Καλύτερη Ταινία – Δράμα», αλλά και η δραματική ταινία «Sinners». Επίσης στις ταινίες που ξεχωρίζουν συγκαταλέγονται και οι: «Frankenstein», «Marty Supreme» και «Avatar: Fire and Ash».

Οι καλλιτέχνες που διεκδικούν ένα από τα πολυπόθητα βραβεία είναι οι Leonardo DiCaprio και Timothée Chalamet που διεκδικούν τον Α’ Ανδρικό Ρόλο για τις ταινίες «One Battle After Another» και «Marty Supreme», αντίστοιχα. Το αντίστοιχο βραβείο στην γυναικεία κατηγορία διεκδικούν η Jessie Buckley, Julia Roberts και η Jennifer Lawrence.

Σε σειρές και τηλεοπτικές κατηγορίες, οι «The Pitt», «The White Lotus» και «Severance» είναι ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί.

Σημειώνεται ότι η ταινία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει 3 υποψηφιότητες Καλύτερου Γυναικείου και Ανδρικού ρόλου και Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Μιούζικαλ ή Κωμωδία.

Οι σημαντικότερες κατηγορίες

Καλύτερη Ταινία – Δράμα

Frankenstein

Hamnet

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Inside Out 2

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

Memoir of a Snail

Moana 2

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Wildwood

Καλύτερη Μη Αγγλόφωνη Ταινία

All We Imagine as Light (Ινδία)

Emilia Pérez (Γαλλία)

Evil Does Not Exist (Ιαπωνία)

I’m Still Here (Βραζιλία)

The Seed of the Sacred Fig (Ιράν)

Vermiglio (Ιταλία)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Joel Edgerton – Train Dreams

Oscar Isaac – Frankenstein

Dwayne Johnson – The Smashing Machine

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Jessie Buckley – Hamnet

Jennifer Lawrence – Die My Love

Renate Reinsve – Sentimental Value

Julia Roberts – After the Hunt

Tessa Thompson – Hedda

Eva Victor – Sorry, Baby

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Jesse Plemons – Bugonia

Ryan Gosling – Marty Supreme

Joaquin Phoenix – Beau Is Afraid

Glen Powell – Hit Man

Paul Mescal – One Battle After Another

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Emma Stone – Bugonia

Zendaya – Challengers

Amy Adams – Nightbitch

Margaret Qualley – Drive-Away Dolls

Anya Taylor-Joy – Furiosa

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Palm Royale

What We Do in the Shadows

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Baby Reindeer

Fargo

Masters of the Air

Mr. & Mrs. Smith

Ripley

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δραματική Σειρά

Sterling K. Brown – Paradise

Diego Luna – Andor

Gary Oldman – Slow Horses

Mark Ruffalo – Task

Adam Scott – Severance

Noah Wyle – The Pitt

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δραματική Σειρά

Emma Stone – The Curse

Imelda Staunton – The Crown

Reese Witherspoon – The Morning Show

Carrie Coon – The White Lotus

Elizabeth Debicki – The Crown

Καλύτερο Podcast

Call Her Daddy

Armchair Expert with Dax Shepard

Good Hang with Amy Poehler

SmartLess

WTF with Marc Maron

Η τελετή θα μεταδοθεί και πάλι ζωντανά από το CBS ενώ θα είναι διαθέσιμη και από τη συνδρομητική υπηρεσία Paramount+.