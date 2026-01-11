Χρυσές Σφαίρες 2026: Απόψε η τελετή απονομής – Οι υποψηφιότητες και τα μεγάλα φαβορί

Λίγες μόνο ώρες μας χωρίζουν από τις «Χρυσές Σφαίρες»! Τα πιο λαμπερά ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου θα συγκεντρωθούν στο The Beverly Hilton Hotel στο Beverly Hills, στην Καλιφόρνια για να απολαύσουν την απονομή των αγαπημένων βραβείων.
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει απόψε (11.01.2026) στις 20:00, ώρα Αμερικής, με κεντρική παρουσιάστρια την κωμικό Nikki Glaser, η οποία αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο για δεύτερη συνεχή χρονιά. Στις «Χρυσές Σφαίρες» θα δοθούν συνολικά 28 βραβεία και τα μεγάλα φαβορί που ξεχωρίζουν στις πιο σημαντικές κατηγορίες είναι αγαπημένα έργα και σημαντικοί καλλιτέχνες.
Λαμπερά αστέρια του Χόλιγουντ θα βρεθεί στη σκηνή των «Χρυσών Σφαιρών» για να απονείμουν βραβεία. Μεταξύ άλλων θα δούμε τους: Amanda Seyfried, Ana de Armas, Ayo Edebiri, Charli XCX, Chris Pine, Colman Domingo, Dakota Fanning, George Clooney, Julia Roberts, Kevin Bacon, Melissa McCarthy, Miley Cyrus, Orlando Bloom, Queen Latifah, Snoop Dogg, Zoë Kravitz και πολλούς άλλους.
Τα μεγάλα φαβορί
Ένα από τα μεγάλα φαβορί των «Χρυσών Σφαιρών» φέτος είναι η ταινία «One Battle After Another», που μεταξύ άλλων διεκδικεί και το βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία».
Επίσης φαβορί θεωρείται και η ταινία «Sentimental Value», που διαγωνίζεται στην κατηγορία «Καλύτερη Ταινία – Δράμα», αλλά και η δραματική ταινία «Sinners». Επίσης στις ταινίες που ξεχωρίζουν συγκαταλέγονται και οι: «Frankenstein», «Marty Supreme» και «Avatar: Fire and Ash».
Οι καλλιτέχνες που διεκδικούν ένα από τα πολυπόθητα βραβεία είναι οι Leonardo DiCaprio και Timothée Chalamet που διεκδικούν τον Α’ Ανδρικό Ρόλο για τις ταινίες «One Battle After Another» και «Marty Supreme», αντίστοιχα. Το αντίστοιχο βραβείο στην γυναικεία κατηγορία διεκδικούν η Jessie Buckley, Julia Roberts και η Jennifer Lawrence.
Σε σειρές και τηλεοπτικές κατηγορίες, οι «The Pitt», «The White Lotus» και «Severance» είναι ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί.
Σημειώνεται ότι η ταινία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει 3 υποψηφιότητες Καλύτερου Γυναικείου και Ανδρικού ρόλου και Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Μιούζικαλ ή Κωμωδία.
Οι σημαντικότερες κατηγορίες
Καλύτερη Ταινία – Δράμα
- Frankenstein
- Hamnet
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
- Inside Out 2
- The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
- Memoir of a Snail
- Moana 2
- Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
- Wildwood
Καλύτερη Μη Αγγλόφωνη Ταινία
- All We Imagine as Light (Ινδία)
- Emilia Pérez (Γαλλία)
- Evil Does Not Exist (Ιαπωνία)
- I’m Still Here (Βραζιλία)
- The Seed of the Sacred Fig (Ιράν)
- Vermiglio (Ιταλία)
Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα
- Joel Edgerton – Train Dreams
- Oscar Isaac – Frankenstein
- Dwayne Johnson – The Smashing Machine
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – The Secret Agent
- Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα
- Jessie Buckley – Hamnet
- Jennifer Lawrence – Die My Love
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Julia Roberts – After the Hunt
- Tessa Thompson – Hedda
- Eva Victor – Sorry, Baby
Α’ Ανδρικός Ρόλος – Μιούζικαλ ή Κωμωδία
- Jesse Plemons – Bugonia
- Ryan Gosling – Marty Supreme
- Joaquin Phoenix – Beau Is Afraid
- Glen Powell – Hit Man
- Paul Mescal – One Battle After Another
Α’ Γυναικείος Ρόλος – Μιούζικαλ ή Κωμωδία
- Emma Stone – Bugonia
- Zendaya – Challengers
- Amy Adams – Nightbitch
- Margaret Qualley – Drive-Away Dolls
- Anya Taylor-Joy – Furiosa
Καλύτερη Δραματική Σειρά
- The Diplomat
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Καλύτερη Κωμική Σειρά
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Only Murders in the Building
- Palm Royale
- What We Do in the Shadows
Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία
- Baby Reindeer
- Fargo
- Masters of the Air
- Mr. & Mrs. Smith
- Ripley
Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δραματική Σειρά
- Sterling K. Brown – Paradise
- Diego Luna – Andor
- Gary Oldman – Slow Horses
- Mark Ruffalo – Task
- Adam Scott – Severance
- Noah Wyle – The Pitt
Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δραματική Σειρά
- Emma Stone – The Curse
- Imelda Staunton – The Crown
- Reese Witherspoon – The Morning Show
- Carrie Coon – The White Lotus
- Elizabeth Debicki – The Crown
Καλύτερο Podcast
- Call Her Daddy
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Good Hang with Amy Poehler
- SmartLess
- WTF with Marc Maron
Η τελετή θα μεταδοθεί και πάλι ζωντανά από το CBS ενώ θα είναι διαθέσιμη και από τη συνδρομητική υπηρεσία Paramount+.