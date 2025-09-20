Χρυσή Βαρδινογιάννη: Απαστράπτουσα στο γάμο του αδερφού της – Η διακριτική παρουσία του Νίνο

Η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο σύζυγός της Νικόλαος Ντε Γκρες, μοιράστηκαν τη χαρά των νεόνυμφων, στην Αγία Μαρίνα Εκάλης. Ο γάμος βρήκε στην εκκλησία και τον Νίνο που δεν ξέφυγε από τα φλας των φωτογράφων. Όλοι έδωσαν ευχές στον Παύλο Βαρδινογιάννη και την Κατερίνα Μπιρμπιλή για την κοινή ζωή τους, που ξεκίνησε επίσημα το απόγευμα του Σαββάτου (20-09-2025).

Χρυσή Βαρδινογιάννη και Νικόλαος Ντε Γκρες παρέμειναν κοντά στον γαμπρό καθόλη τη διάρκεια της αναμονής μέχρι να καταφτάσει η νύφη. Πιο πίσω στεκόταν ο Νίνο, ο οποίος συνομιλούσε χαμογελαστός με ορισμένους από τους καλεσμένους. Σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, όλοι αδημονούσαν για την άφιξη της Κατερίνας Μπιρμπιλή που φάνηκε συνεπέστατη στο ραντεβού της.

Νίνο και Χρυσή Βαρδινογιάννη παντρεύτηκαν το Δεκέμβριο του 2012 με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο της Κηφισιάς και μετά από πέντε χρόνια, το 2017 αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά.

Η Χρυσή Βαρδινογιάννη αποφάσισε να παντρευτεί για δεύτερη φορά και στις 7 Φεβρουαρίου 2025 ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Νικόλαο Ντε Γκρες, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα.

Σε μια σειρά από φωτογραφίες, η Χρυσή Βαρδινογιάννη φαίνεται να συνομιλεί με τον ξάδερφό της, Γιάννη Βαρδινογιάννη, τον αδερφό της που περίμενε τη γυναίκα της ζωής του, αλλά και την πεθερά της, Άννα Μαρία.

Δίπλα της πάντα ο Νικόλαος Ντε Γκρες, ο οποίος προσερχόμενος αγκάλιασε τον γαμπρό και του ευχήθηκε. Τα πάντα στην εκκλησία, ήταν όπως επιθυμούσε το ευτυχισμένο ζευγάρι, για μια από τις πιο ξεχωριστές μέρες της ζωής τους.

Ο γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη με την Κατερίνα Μπιρμπιλή ήταν παραμυθένιος. Σε πελάγη ευτυχίας και ο πατέρας του γαμπρού, Γιώργος Βαρδινογιάννης, που είδε μέσα σε λίγους μήνες να παντρεύονται δύο από τα παιδιά του.