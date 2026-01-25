Υβόννη Μπόσνιακ: «Πιστεύω πως η πιο σημαντική επιλογή στη ζωή είναι ο σύντροφος»

Η Υβόννη Μπόσνιακ μίλησε για τον έρωτα και τα πράγματα που θεωρεί σημαντικά σε μία σχέση, τονίζοντας ότι για εκείνη είναι πολύ σημαντικό να είναι ερωτευμένη με τον σύντροφό της, τον Αντώνη Ρέμο.

Η γυναίκα της ζωής του Αντώνη Ρέμου φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του InStyle Greece που κυκλοφόρησε την Κυριακή (25.01.2026) με τη Realnews και μίλησε για όλα στην Ξένια Ιωάννου. Όπως τόνισε η Υβόννη Μπόσνιακ για την ίδια ο έρωτας είναι ασφάλεια και ελευθερία μαζί

«Για μένα ο έρωτας είναι ασφάλεια και ελευθερία μαζί. Είναι να μπορείς να είσαι ο εαυτός σου χωρίς φόβο, χωρίς άμυνες. Είναι σύνδεση, βαθιά. Να βλέπεις τον άλλον όπως είναι και να τον διαλέγεις κάθε μέρα. Δεν είναι μόνο το πάθος είναι η φροντίδα, η καθημερινότητα, το να μεγαλώνεις μαζί με τον άλλον. Να γελάς, να στηρίζεσαι, να αντέχεις και τις σιωπές. Αυτός είναι ο έρωτας για μένα», δήλωσε η σύζυγος του Αντώνη Ρέμου.

«Πιστεύω πως η πιο σημαντική επιλογή στη ζωή είναι ο σύντροφος. Ο άνθρωπος που αποφασίζεις να μεγαλώνεις μαζί του καθημερινά. Η επικοινωνία, η ειλικρίνεια, το να μιλάς και να ακούς πραγματικά. Και αυτό δεν γίνεται πάντα εύκολα. Υπάρχουν στιγμές που νομίζεις ότι όλα χάθηκαν – εκεί όμως είναι το σημείο να μην το αφήσεις έτσι. Να προσπαθήσεις λίγο ακόμα, ακόμα κι όταν νομίζεις πως δεν αντέχεις. Και φυσικά η αγάπη. Όχι η τέλεια, αλλά η αληθινή. Αυτή που χωράει λάθη, αλλαγές, εξέλιξη. Να μεγαλώνεις μαζί χωρίς να φοβάσαι να αλλάζεις.

Αλλά για μένα δεν αρκεί μόνο να αγαπάς. Θέλω να είμαι ερωτευμένη. Και αυτό υπάρχει μόνο όταν υπάρχει θαυμασμός. Είναι δική μου δουλειά να είμαι κάποια που αξίζει να τη θαυμάζουν και δική του δουλειά να είναι κάποιος που θαυμάζω. Να μη θεωρούμε ποτέ ο ένας τον άλλον δεδομένο. Εκεί είναι που δεν σταματάς ποτέ να δουλεύεις για τη σχέση σου», δήλωσε η Υβόννη Μπόσνιακ.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι η τελειομανία της είναι ένα ελάττωμα που θα ήθελε να αλλάξει.

«(σ.σ. Ένα ελάττωμα που θα ήθελα να αλλάξω) είναι τελειομανία μου. Με κουράζει πολύ, κυρίως εμένα την ίδια. Θέλω όλα να είναι σωστά, όπως τα έχω στο μυαλό μου και συχνά δεν αφήνομαι. Προσπαθώ να το δουλεύω, να μαθαίνω να χαλαρώνω και να δέχομαι ότι δεν χρειάζεται όλα να είναι τέλεια για να είναι καλά», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη της Υβόννης Μπόσνιακ στο περιοδικό InStyle που κυκλοφορεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου με τη Realnews.