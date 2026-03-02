Ζεντάγια – Τομ Χόλαντ: Γάμος στα κρυφά για το ζευγάρι, η αποκάλυψη του στυλίστα Λο Ρόουτς

Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ φέρονται να παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα. Ο στυλίστας Λο Ρόουτς, ο οποίος συνεργάζεται με την ηθοποιό από το 2011, ανέφερε μεταξύ σοβαρού και αστείου πως ο γάμος έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο κόκκινο χαλί των «Actor Awards» για το 2026, ο Λο Ρόουτς ανέφερε ότι «ο γάμος της Ζεντάγια με τον Τομ Χόλαντ έχει ήδη γίνει» και πρόσθεσε, αστειευόμενος προς τους δημοσιογράφους, «τον χάσατε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν μιλάει σοβαρά, εκείνος απάντησε ότι αυτό που είπε είναι «πολύ αληθινό», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, όπως πότε ή πού έγινε ο γάμος. Μέχρι στιγμής ούτε η Zendaya ούτε ο Holland -ούτε οι εκπρόσωποί τους- έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την είδηση, όπως αναφέρει το αμερικανικό People.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 2025, η Zendaya εμφανίστηκε στα Golden Globe Awards φορώντας ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι, κάτι που έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι είχε γίνει πρόταση γάμου. Λίγο αργότερα, δημοσιεύματα επιβεβαίωσαν ότι το ζευγάρι πράγματι είχε αρραβωνιαστεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Access Hollywood (@accesshollywood)

Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ είναι ζευγάρι από το 2021. Τον Ιανουάριο του 2025 αρραβωνιάστηκαν, έχοντας κάνει μάλιστα τατουάζ τα αρχικά τους λίγο πριν.