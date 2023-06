«Χαμός» έγινε στο twitter μετά τα οργισμένα βίντεο της Ζέτας Μακρυπούλια στο Instagram εναντίον της Sky Express, μετά από πτήση που έχασε για Σάμο.

Η Ζέτα Μακρυπούλια με τις αναρτήσεις της είπε πως είχε εξοργιστεί με την Sky Express, με την οποία επρόκειτο τα ταξιδέψει για Σάμο ώστε να περάσει του Αγίου Πνεύματος αλλά δεν έγινε καμία ανακοίνωση με αποτέλεσμα να χάσει το αεροπλάνο.

Υποστήριξε πως πήγε για πολύ λίγο τουαλέτα και όταν γύρισε η πτήση είχε φύγει, χωρίς να έχει γίνει κάποια τελευταία προειδοποίηση από τα μεγάφωνα.

Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Όταν κατέβηκα κάτω, λέω ας πάω και λίγο στην τουαλέτα 1′ να μην το έχω κι αυτό στο νου μου. Φτάνω λοιπόν, στο check in κι ήταν άδειο. Ήταν δύο κοπέλες που δεν είχαν και πρόθεση να βοηθήσουν.

Λέω παρακαλώ για τη Σάμο;. Μου λένε το χάσατε, έπρεπε να ήσασταν εδώ 20′ πριν” λέω μα είμαι 20′ πριν εδώ. Όχι, είναι και 43′ μου απαντούν, έχετε αργήσει 3′ ολόκληρα λεπτά Λέω κάνατε κάποια ανακοίνωση; Γιατί δεν άκουσα κάτι. Ήμουν στο αεροδρόμιο, απλά είχα μπει στην τουαλέτα».

Πολλοί χρήστες του Twitter τα έβαλαν με τη Ζέτα Μακρυπούλια, κατηγορώντας την πως ήθελε να μπει στην πτήση παρ’ ότι ήταν αργοπορημένη, «πατώντας» πάνω στο ότι είναι διάσημη.

Μάλιστα το hastag «skyexpress» ήταν πρώτο στα trends του Twitter για ώρα, με πολλούς να συγχαίρουν την εταιρεία.

Have you been to Samos? No, you have not been to Samos



Κουλης feat. Μακρυπουλια#Skyexpress