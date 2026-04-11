Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου 2026  

Πώς θα είναι τη σημερινή μέρα; Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου 2026; Τι προβλέπουν το ζώδιο και ο ωροσκόπος;

Ταύρος: Η ημέρα έχει μια ήρεμη αλλά ουσιαστική ενέργεια που σε καλεί να στραφείς προς τα μέσα. Οι σκέψεις σου ωριμάζουν και νιώθεις την ανάγκη να ξεκουραστείς και να επαναφορτιστείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επαφές φέρνουν έμπνευση, αλλά επιλέγεις προσεκτικά σε ποιον ανοίγεσαι. Καθώς πλησιάζει το φως, νιώθεις περισσότερη σιγουριά και διάθεση να σχεδιάσεις τα επόμενα βήματά σου.

Δίδυμοι: Η ημέρα σε φέρνει πιο κοντά σε ανθρώπους, αλλά και σε βαθύτερες σκέψεις. Οι συζητήσεις έχουν ουσία και μπορεί να σε βοηθήσουν να δεις ξεκάθαρα μια κατάσταση.

Η ενέργεια είναι πιο ήρεμη, αλλά δημιουργική. Αργότερα, νιώθεις πιο ανάλαφρος/η και εκφραστικός/η. Το κλίμα σε βοηθά να αφήσεις πίσω παλιές ανησυχίες και να προχωρήσεις με ελπίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρκίνος: Η ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια είναι έντονη και σε οδηγεί σε στιγμές ηρεμίας και περισυλλογής. Οι σκέψεις σου γίνονται πιο βαθιές και ουσιαστικές.

Οι επαφές με κοντινά πρόσωπα σε στηρίζουν. Αργότερα, νιώθεις μια εσωτερική ανακούφιση. Το κλίμα της ημέρας σε βοηθά να αφήσεις πίσω ότι σε βαραίνει και να στραφείς σε πιο φωτεινά συναισθήματα.

Λέων: Η ημέρα σε καλεί να δεις πιο βαθιά καταστάσεις και να αφήσεις πίσω επιφανειακές ανησυχίες. Υπάρχει μια εσωτερική ένταση, αλλά και μια αίσθηση λύτρωσης.

Οι σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και αναζητάς ισορροπία. Αργότερα, η διάθεσή σου ανοίγει. Το κλίμα σε βοηθά να συγχωρήσεις, να κατανοήσεις και να προχωρήσεις με περισσότερη ηρεμία.

Παρθένος: Η ημέρα φέρνει ανάγκη για ηρεμία και εστίαση σε όσα έχουν πραγματική αξία. Οι σχέσεις σε απασχολούν, αλλά με πιο ώριμη ματιά. Η διάθεσή σου είναι πιο εσωστρεφής.

Αργότερα, βρίσκεις ικανοποίηση μέσα από μικρές πράξεις φροντίδας. Το κλίμα σε βοηθά να κλείσεις εκκρεμότητες και να νιώσεις ότι κάτι ολοκληρώνεται μέσα σου.

