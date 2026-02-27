Ζώγια Σεβαστιανού: Η γέννηση του παιδιού μου στο σπίτι ήταν από τις πιο δυνατές εμπειρίες της ζωής μου

Για την απόφαση να γεννήσει στο σπίτι αλλά και τις πρώτες στιγμές με το μωρό της μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ζώγια Σεβαστιανού στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο.

Σε ερώτηση για το πώς προέκυψε αυτή η επιλογή, η Ζώγια Σεβαστιανού, απάντησε: «Ήταν δική μου προσωπική επιλογή. Όταν έμαθα ότι υπήρχε η δυνατότητα, ήθελα να αποφύγω το ξένο περιβάλλον ενός νοσοκομείου, όπου δεν θα γνώριζα κανέναν και θα ήταν άλλοι άνθρωποι γύρω μου. Ήθελα μια φυσική, ήρεμη διαδικασία, πιο προσωπική και οικεία».

Για τον αν την ανησυχούσαν τυχόν επιπλοκές, η ίδια είπε: «Φυσικά, υπήρχαν προφυλάξεις. Η μαία και η βοηθός της ήταν παρούσες, καθώς και μπαμπάς του παιδιού, η νονά και ένας φίλος μου γιατρός. Υπήρχε τρόπος να παρέμβουμε αν προέκυπτε κάτι, οπότε ένιωθα ασφαλής. Η διαδικασία ήταν πλήρως φυσική, αλλά περιβαλλόταν με ιατρικό τρόπο για οποιοδήποτε απρόοπτο».

Όσο για το πώς ήταν η εμπειρία της γέννας και η φροντίδα του μωρού μετά, η Ζώγια Σεβαστιανού περιέγραψε: «Ήταν από τις ωραιότερες και πιο δυνατές εμπειρίες της ζωής μου. Το μωρό γεννήθηκε ήρεμο, δεν έκλαψε και η διαδικασία ήταν πολύ φυσική και ήσυχη. Ο θηλασμός και οι πρώτες μέρες κύλησαν πολύ ομαλά, χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία και αυτό μου έδωσε μια υπέροχη αίσθηση σύνδεσης και ηρεμίας με το παιδί μου».