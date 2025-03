Adolescence: Η οντισιόν του 14χρονου Όουεν Κούπερ, πρωταγωνιστή της σειράς που σαρώνει στο Netflix

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Adolescence», ο 14χρονος Όουεν Κούπερ είχε όνειρο να γίνει ποδοσφαιριστής, αλλά λίγο μετά η υποκριτική τού φάνηκε πιο ενδιαφέρουσα. Ο ανήλικος πρωταγωνιστής είναι η αποκάλυψη της νέας σειράς που καθηλώνει τους συνδρομητές του Netflix.

Μέσα σε μία νύχτα, ο Όουεν Κούπερ, ο 14χρονος πρωταγωνιστής της σειράς «Adolescence», η οποία σαρώνει στο Netflix έγινε διάσημος και η ερμηνεία του καθηλώνει.

Μιλώντας για την εμπειρία που είχε πριν ασχοληθεί ως ηθοποιός, ο εκκολαπτόμενος σταρ παραδέχτηκε:

«Κυριολεκτικά καμία… Ήθελα πραγματικά να ξεκινήσω την υποκριτική μόνο πριν από δύο χρόνια. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός. Μεγάλωσα θέλοντας να γίνω ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που με έκανε να θέλω να το κάνω, αλλά απλά ήθελα να το κάνω. Και μετά πήγα στα μαθήματα και το ευχαριστήθηκα. Και μετά μπήκα σε ένα μικρό πρακτορείο και μετά μου ζήτησαν μια κασέτα για το Adolescence. Και όλα προέκυψαν από αυτό».

Όπως φαίνεται από το βίντεο του Netflix, ο Όουεν Κούπερ έπαιξε στην οντισιόν τη σκηνή στο αστυνομικό τμήμα όπου ο Τζέιμι κρατείται μετά τη σύλληψή του.

