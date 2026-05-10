Να μ’ αγαπάς: Κρίσιμες ώρες για τον Λευτέρη

Συγκλονιστικές εξελίξεις αναμένεται να συμβούν στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» συνεχίζει να προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του ALPHA. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, η αγωνία κορυφώνεται, καθώς ο Λευτέρης καταρρέει μπροστά σε όλους και πηγαίνει εσπευσμένα στο Λονδίνο για επέμβαση.

Όλα ξεκινούν όταν ο Ορφέας και η Φωτεινή οργανώνουν ένα οικογενειακό τραπέζι, το οποίο σύντομα γίνεται πεδίο σοβαρών αντιπαραθέσεων. Η ένταση κυριαρχεί και ξαφνικά ο Λευτέρης καταρρέει μπροστά σε όλους. Όλοι σοκάρονται και σπεύδουν στο πλευρό του, προσπαθώντας να τον συνεφέρουν. Όταν λίγο μετά ο νεαρός ανακτά τις αισθήσεις του, προσπαθεί να τους πείσει πως είναι καλά. Όμως σύντομα αποφασίζεται ότι πρέπει να δοθεί ένα τέλος στη συντηρητική αγωγή, καθώς οι λιποθυμίες συνεχίζονται και ήρθε η ώρα για την επέμβαση στην Αγγλία.

Ο Λευτέρης έχει μεγάλο άγχος και πριν από το ταξίδι περνάει μια ρομαντική βραδιά με την Άννα.

Μάλιστα της υπόσχεται: «Αν γυρίσω καλά, παντρευόμαστε».

Το επόμενο πρωί ο νεαρός μαζί με τον Άγγελο αναχωρούν για το Λονδίνο και όσοι μένουν πίσω προσεύχονται να πάνε όλα καλά! Στο μεταξύ, ο Μιχάλης εκμεταλλεύεται την απουσία του Άγγελου και αρχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία του στη Ζωή. Η γυναίκα βλέπει τον εφιάλτη της να ζωντανεύει, αλλά εκείνο που την απασχολεί περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι η υγεία του παιδιού της.

Την επόμενη μέρα, στο Λονδίνο, ο Λευτέρης κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα ξεκινά η επέμβαση μηνιγγιώματος. Όλοι αγωνιούν για την έκβαση, ειδικά η Φωτεινή και η Άννα, περιμένοντας τον Άγγελο να τους ενημερώσει. Το χειρουργείο κρατάει πολλές ώρες και ο Άγγελος δεν φεύγει λεπτό από τον διάδρομο του νοσοκομείου, αγωνιώντας να τον ενημερώσουν οι γιατροί για την κατάσταση του Λευτέρη και την έκβαση της επέμβασης.