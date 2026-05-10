Ο γιατρός – επόμενο επεισόδιο: Ο Ανδρέας ανακαλύπτει σιγά – σιγά όσα του κρύβει η Άννα

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά «Ο γιατρός», που επιστρέφει στον ALPHA. Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί την Παρασκευή 08 Μαΐου, στις 22:00.

Ο Ανδρέας σύντομα θα μάθει ότι οι θέσεις για τη συγκεκριμένη θεραπεία είχαν καλυφθεί. Πώς τελικά η Άννα κατάφερε να ταξιδέψει στην Αμερική και τι ρόλο έπαιξε ο Ηλιάδης σ’ αυτό; Τα ερωτήματα σιγά – σιγά παίρνουν απάντηση, αποκαλύπτοντας στον Ανδρέα αυτό που τόσον καιρό η Άννα προσπαθούσε να του κρατήσει κρυφό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιατρός – Παρασκευή 08 Μαΐου

Επεισόδιο 30 – «αυτό που πρέπει να γίνει»: Κάνοντας παύση στη ροή της ιστορίας, αυτό το επεισόδιο μας ταξιδεύει πίσω στο 2010 και συγκεκριμένα την περίοδο κατά την οποία η Άννα διαγνώστηκε για πρώτη φορά με κακοήθεια. Η κατάστασή της ήταν ιδιαιτέρως σοβαρή, με τον γιατρό να την πληροφορεί ότι της απομένουν λίγοι μήνες ζωής. Και τότε ήταν που ο Απόστολος ενημέρωσε τον Ανδρέα για την πειραματική θεραπεία που έκανε η Άννα στην Αμερική και την έκανε να βγει νικήτρια απ’ την περιπέτειά της. Ο Ανδρέας όμως σύντομα θα μάθει ότι οι θέσεις για τη συγκεκριμένη θεραπεία έχουν καλυφθεί. Πώς τελικά η Άννα κατάφερε να ταξιδέψει στην Αμερική και τι ρόλο έπαιξε ο Ηλιάδης σ’ αυτό; Τα ερωτήματα σιγά – σιγά παίρνουν απάντηση, αποκαλύπτοντας στον Ανδρέα αυτό που τόσον καιρό η Άννα προσπαθούσε να του κρατήσει κρυφό.

Συντελεστές

Απόδοση σεναρίου: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Βασιλική Τρουφάκου, Θάλεια Ματίκα, Ιωάννης Παπαζήσης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Αλέξανδρος Κωχ, Εφη Κάντζα, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Βίκυ Βολιώτη, Ακύλλας Καραζήσης, Δανάη Τάγαρη, Σάννυ Χατζηαργύρη, Δανάη Ομορεγκιέ.

Εκτέλεση Παραγωγής: Primavisione

Based on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli, Format licensed by Sony Pictures Television

«Ο Γιατρός» στην πιο δύσκολή του υπόθεση: την ίδια του τη ζωή