Σία Κοσιώνη: Το παρασκήνιο της αποχώρησής της και η συζήτηση του ΣΚΑΪ με τον Αντώνη Σρόιτερ το 2025

Η Σία Κοσιώνη αποτελεί παρελθόν για τον ΣΚΑΪ, με τις πληροφορίες για το παρασκήνιο των όσων έγιναν να τροφοδοτούν συζητήσεις. Ο Γρηγόρης Μελάς φιλοξενήθηκε το πρωί της Κυριακής (10-05-2026) στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega και μετέδωσε το δικό του ρεπορτάζ. Αποκάλυψε ότι στελέχη του τηλεοπτικού σταθμού του Φαλήρου είχαν βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του Αντώνη Σρόιτερ πριν από περίπου ένα χρόνο, χωρίς αυτή η επαφή να γίνει γνωστή.

«Θα σας πω με σιγουριά ότι πριν από ένα χρόνο και ενώ ήταν εν ισχύ το συμβόλαιo που είχε η Σία Κοσιώνη, έγινε επαφή με τον Αντώνη Σρόιτερ προκειμένου να μετακομίσει στον ΣΚΑΪ. Ήταν μια πρόταση η οποία δεν απέδωσε. Ας βγουν να με διαψεύσουν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Μελάς στην πρωινή εκπομπή του Mega.

Ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε πρώτος μέσα από αποκλειστικό ρεπορτάζ του στο newsit.gr το επαγγελματικό «διαζύγιο» της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ, ανάφερε ότι το «ρήγμα» ανάμεσα στις δύο πλευρές υπήρχε εδώ και 1,5 με δύο χρόνια. «Η επιθυμία ήταν να αλλάξει ύφος και προφίλ το δελτίο» ανέφερε ο Γρηγόρης Μελάς και πρόσθεσε πως: «μετά την αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου, αυτό το ρήγμα ήταν οριστικό και αμετάκλητο. Το ρεπορτάζ του Αλέξη Παπαχελά ήταν το κερασάκι στην τούρτα για το οριστικό διαζύγιο. Δεν ήταν όμως αυτό η βασική αιτία».

Όπως ανέφερε σε άλλο σημείο ο Γρηγόρης Μελάς, η Σία Κοσιώνη είχε διαψεύσει το ρεπορτάζ του στην αίθουσα σύνταξης του ΣΚΑΪ αλλά την επόμενη μέρα το επιβεβαίωσε. Τελικά η παρουσιάστρια εκφώνησε το τελευταίο δελτίο της από τις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού, την Παρασκευή 9 Μαΐου.

«Ο ισχυρός άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην ενημέρωση του ΣΚΑΪ είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Ζούλας, με τον οποίο απ’ ότι φαίνεται είχε διαφορές και η Σία Κοσιώνη στη χάραξη του δελτίου. Γνωρίζω ότι αυτές οι διαφωνίες έφεραν και την παραίτηση του κυρίου Παπαδρόσου νωρίτερα από τον χρόνο που έληγε το συμβόλαιό του» ανέφερε σε άλλο σημείο ο Γρηγόρης Μελάς.

«Θεωρώ ότι οι σχέσεις της ιδιοκτησίας με την κυρία Κοσιώνη εδώ και 1,5 χρόνο δεν ήταν στα καλύτερά τους» πρόσθεσε και συμπλήρωσε: «η κυρία Χριστίνα Βίδου θα αναλάβει τα καθημερινά δελτία ειδήσεων στον ΣΚΑΪ και τα Σαββατοκύριακα ο Μάρκος Δεϊμέζης».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γρηγόρη Μελά, η Λένα Φλυτζάνη, είναι το πρόσωπο που θα στηρίξει και θα επενδύσει ο ΣΚΑΪ για να γίνει η οικοδέσποινα στο καθημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη.