Γιατί ρε πατέρα – επόμενα επεισόδια: Ο Νίκος αποκαλύπτει στη Μάγδα την ωμή πραγματικότητα για τη σχέση Μιχαήλου – Βιβής

Μόνο μία φορά την εβδομάδα δεν είναι αρκετή! Γι’ αυτό και η κωμική σειρά «Γιατί Ρε Πατέρα;» από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1 για να μας χαρίζει ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Ο Φώντας μαθαίνει την πληροφορία ότι ο Νίκος έχει τα χρήματα και βρίσκεται κατευθείαν σε άρνηση. Παράλληλα, ο Μιχαήλος μένει πλέον στο σπίτι της Βιβής και αντιμετωπίζει την ιδιόμορφη συγκατοίκηση με τον Τάσο. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, Γιατί Ρε Πατέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί ρε πατέρα: Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Επεισόδιο 27: Ο Φώντας μαθαίνει την πληροφορία ότι ο Νίκος έχει τα χρήματα και βρίσκεται κατευθείαν σε άρνηση. Παράλληλα, ο Μιχαήλος μένει πλέον στο σπίτι της Βιβής και αντιμετωπίζει την ιδιόμορφη συγκατοίκηση με τον Τάσο. Και όσο η σχέση της Αντιγόνης με τον Ορέστη περνάει μεγάλη κρίση, ο Νίκος αποκαλύπτει στη Μάγδα την ωμή πραγματικότητα για τη σχέση Μιχαήλου-Βιβής, φέρνοντας την αντιμέτωπη και με τους δύο. Στο μυαλό του όμως, έχει ένα σχέδιο και ένα βαθύτερο λόγο που το κάνει αυτό…

Γιατί ρε πατέρα: Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Επεισόδιο 28: Η Μάγδα ζητάει την βοήθεια του Ρουκάκα για να εκτελέσει το σχέδιο του Νίκου, ενώ η Χρυσώ και η Διαμάντω έχουν εγκατασταθεί στο σπίτι της Αντιγόνης με σκοπό να την «ξεμπροστιάσουν». Κι ενώ η σχέση του Μιχαήλου με τη Βιβή προχωράει, ο Μιχαήλος μαθαίνει για πρώτη φορά ότι ο Τσατσάνης ήταν βαριά άρρωστος. Σοκαρισμένος, βρίσκει τον Δάκη και του επιτίθεται, ενώ παράλληλα στο σπίτι του Τσατσάνη το σχέδιο εναντίον του Μιχαήλου είναι έτοιμο να ξεκινήσει…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.