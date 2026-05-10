Porto Leone – επόμενα επεισόδια: Ο Ντίνος πιέζει τη Λένα να παντρευτεί τον Χρόνη

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 11 και την Τρίτη 12 Μαΐου, στις 23:30.

Porto Leone – Δευτέρα 11 Μαΐου

Επεισόδιο 53ο: Ο Ταλιούρης πέφτει στην παγίδα του Γιάμαρη και αρχίζει να ξερνάει τις μυστικές δουλειές της Αλεξάνδρας. Η Λένα φτάνει μόνη της στην Τρούμπα προκειμένου να ζητήσει την βοήθεια της Ντόρας για να γλιτώσει από τον γάμο της µε τον Χρόνη, που µετά από απόφαση του Βούλγαρη επισπεύδεται το συντομότερο δυνατόν. Ο Στελάρας προσπαθεί να ανακαλύψει πού κρύβεται η Καίτη και η Λιάνα βρίσκει τρόπο να µπει µέσα στο Πόρτο Λεόνε, ανακαλύπτοντας έναν κόσμο που δεν ήξερε ότι υπάρχει. Η Αλεξάνδρα φυλάει τα νώτα της µέχρι να μπορέσει να πάρει το παιδί και να εξαφανιστούν, ενώ η Γαλήνη απελπίζεται όταν μαθαίνει ότι ο Γιάμαρης παίρνει απόσπαση για την Ορεστιάδα.

Porto Leone – Tρίτη 12 Μαΐου

Επεισόδιο 54ο: Η Λιάνα ανακαλύπτει τη δουλειά της µάνας της και ο Καπετανάκος της αποκαλύπτει ότι είναι ο πατέρας της. Ο Γιάµαρης λέει στη Γαλήνη το σχέδιο του για να πιάσει την Αλεξάνδρα κι έπειτα παραιτείται από την υπηρεσία του. Η Λένα συναντιέται µε τον Αντρέα και του μιλάει για την πεποίθηση της ότι το παιδί έχει απαχθεί, ενώ, αμέσως μετά, η Γαλήνη τους πετυχαίνει αγκαλιασμένους. «Φωτιές» ανάβουν στο σπίτι του Βούλγαρη, καθώς ο Ντίνος τσακώνεται άγρια µε την Λένα, η οποία εναντιώνεται σε όλους. Την επομένη, ο Μανώλης πηγαίνει τη Λένα στην Ξένη, ζητώντας της να συνεργαστούν για να βρεθεί το παιδί.

