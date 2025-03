Adolescence: Το άλυτο μυστήριο της σειράς του Netflix και η λεπτομέρεια από τα πρώτα λεπτά που εντόπισαν λίγοι

Δεν λέει να κοπάσει ο ντόρος που έχει προκαλέσει η σειρά Adolescence του Netflix, που καθήλωσε κοινό και κριτικούς από την προβολή του πρώτου κιόλας επεισοδίου της στις 13 Μαρτίου 2025.

Το πρωτότυπο σενάριο, αλλά και η διαφορετική σκηνοθετική ματιά, καθώς οι σκηνές τραβήχτηκαν με μονοκάμερο και μια λήψη, είναι τα βασικά στοιχεία που έκαναν τη σειρά Adolescence του Netflix να ξεχωρίσει και να μιλούν όλοι για αυτήν. Έφτασε να συζητηθεί ακόμη και στo βρετανικό κοινοβούλιο με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να λέει στη Βουλή: «Παρακολουθούμε το Adolescence στο σπίτι με τα παιδιά μας, έχω ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 14 ετών, είναι πάρα πάρα πολύ καλό».

Το αστυνομικό δράμα, το οποίο γράφτηκε και δημιουργήθηκε από τους Στίβεν Γκράχαμ και Τζακ Θορν, έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων από τότε που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα.

Ο Στίβεν Γκράχαμ, ο οποίος πρωταγωνιστεί ως Έντι Μίλερ, αποκάλυψε μάλιστα ότι η σειρά είναι εμπνευσμένη από αληθινά τραγικά γεγονότα.

Πρωταγωνιστής είναι ένας 13χρονος (τον οποίο υποδύεται ο Όουεν Κούπερ) που κατηγορείται για τη δολοφονία μιας συμμαθήτριας του μια εξέλιξη που κάνει τους γονείς του να καταρρέουν. Ωστόσο, η σειρά άφησε αναπάντητα ερωτήματα στους θεατές – με κυριότερο το πού βρίσκεται το μαχαίρι της δολοφονίας.

Το άλυτο μυστήριο της σειράς

Ο σεναριογράφος του Adolescence, Τζακ Θορν, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει απάντηση στο μεγαλύτερο άλυτο μυστήριο της σειράς του Netflix.

Ο Τζακ Θορν δήλωσε στο Deadline: «Υπάρχει μια πραγματική απόλαυση στον τρόπο που αυτή η σειρά είναι ελλειπτική. Γράφτηκε με έναν σκόπιμα ελλειπτικό τρόπο, δεν μπορούσαμε να καλύψουμε όλες τις πτυχές».

«Για παράδειγμα, το δεύτερο επεισόδιο περιστρέφεται γύρω από το ερώτημα: πού είναι το μαχαίρι; Γι’ αυτό βρίσκεται εκεί ο επιθεωρητής Λουκ Μπάσκομπ (Άσλεϊ Γουόλτερς). Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό. Δεν το απαντάμε».

«Θα μπορούσα να το συμπεριλάβω σε κάποιον διάλογο στο τρίτο επεισόδιο, αλλά θα έμοιαζε αφύσικο και λάθος».

Πρόσθεσε επίσης: «Το κοινό κατανοεί τον ρυθμό με τον οποίο λειτουργούμε ως δημιουργοί. Οι θεατές έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες για το πώς εξελίσσονται οι ιστορίες, επειδή έχουν δει τόσα πολλά δράματα. Αυτό που καταφέρνει αυτή η σειρά με τη συνεχόμενη λήψη είναι να αμφισβητεί αυτές τις προσδοκίες με διαφορετικό τρόπο».

Η λεπτομέρεια που εντόπισαν θεατές

Μερικοί θεατές της σειράς εντόπισαν μια σημαντική λεπτομέρεια που φαίνεται να αποκαλύπτει την τύχη του Τζέιμι από τα πρώτα λεπτά.

Ένας χρήστης του TikTok μοιράστηκε ένα βίντεο από το πρώτο επεισόδιο, τη στιγμή που η αστυνομία εισβάλλει στο σπίτι της οικογένειας του Τζέιμι για να τον συλλάβει, ενώ εκείνος βρίσκεται στο κρεβάτι του.

Ο νεαρός φαίνεται τρομαγμένος καθώς οι αστυνομικοί τον περικυκλώνουν και τοποθετεί το χέρι του στον τοίχο, όπου ένα κομμάτι από την ταπετσαρία έχει ξεκολλήσει. Κάποιοι πιστεύουν ότι μοιάζει με μαχαίρι.

Ένας χρήστης έγραψε: «Αυτό δεν μπορεί να ήταν τυχαίο. Το επίπεδο λεπτομέρειας σε αυτή τη σειρά την έκανε αριστούργημα. #adolescence #owencooper #netflix #cinematography». Πολλοί έσπευσαν στη συνέχεια να σχολιάσουν το βίντεο.

Ένας άλλος θεατής έγραψε: «Το σκίσιμο στην ταπετσαρία μοιάζει με μαχαίρι, σαν να το κρατάει. Με εκπλήσσει πώς τόσοι άνθρωποι δεν το πρόσεξαν». Άλλος πρόσθεσε: «Το παρατήρησα και στο τελευταίο επεισόδιο, όταν ο πατέρας του ήταν στο δωμάτιό του».

Ένας τρίτος σχολίασε: «Κοιτάζει ακόμα και το χέρι του, σαν να ελέγχει αν το έχει καθαρίσει σωστά» και ακόμα ένας είπε: «Και η τελευταία σκηνή, όταν ο πατέρας του κάθεται στο κρεβάτι του, είναι σαν να έχει το μαχαίρι στην πλάτη του».

Η σκηνή που συγκλονίζει κι έχει την πινελιά του Γκράχαμ

Εκτός των άλλων, η σειρά ξεχωρίζει και για το πολύ καλό casting της με τον ρόλο του πατέρα του 13χρονου Τζέιμι να ερμηνεύει ο Βρετανός ηθοποιός, Στίβεν Γκράχαμ, που άθελα του χάρισε την καλύτερη σκηνή. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη της σειράς, Φίλιπ Μπαραντίνι, η τελική σκηνή του τέταρτου και τελευταίου μέρους έχει την… πινελιά του Γκράχαμ, καθώς ενώ αρχικά η σκηνή θα τελείωνε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ο έμπειρος ηθοποιός την πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Συγκεκριμένα, το σενάριο στη συγκεκριμένη σκηνή θέλει τον πατέρα του έφηβου Τζέιμι να βρίσκεται στο δωμάτιό του στέκοντας μπροστά στο άδειο κρεβάτι του παιδιού του. Έχει στα χέρια του ένα αρκουδάκι που συνήθιζε να έχει ο γιος του όταν ήταν μικρός. Το σενάριο ήθελε τον Γκράχαμ να μπαίνει ο ίδιος κάτω από τα σκεπάσματα του κρεβατιού, σαν ένα άβαταρ του απόντος γιού του.

Αντ’ αυτού, ο Γκράχαμ έβαλε κάτω από τα σκεπάσματα το αρκουδάκι, το σκέπασε και ψιθύρισε: «Έπρεπε να τα είχα καταφέρει καλύτερα» (I should have done better).

Πληροφορίες από Dailymail