Μετά την ολοκλήρωση της φετινής διοργάνωσης της Eurovιsion και τη νίκη της Σουηδίας, η EBU έδωσε στη δημοσιότητα τη γενική βαθμολογία, καθώς και τη βαθμολογία του β’ ημιτελικού κατά τον οποίο η Ελλάδα με το Victor Vernicos αποκλείστηκε.

Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα αποτελέσματα της Eurovision η Ελλάδα συγκέντρωσε την χαμηλότερη βαθμολογία των τελευταίων ετών αφού μόλις δύο χώρες την ψήφισαν.

Η Κύπρος έδωσε στην Ελλάδα 12 βαθμούς, ενώ η Αρμενία δύο. Καμία άλλη χώρα δεν έδωσε βαθμολογία στο What they Say του Victor Vernicos.

Στη γενική κατάταξη, δε, η Ελλάδα κατέληξε 30η, ανάμεσα σε 37 χώρες.

Δείτε εδώ τα επίσημα αποτελέσματα για την Ελλάδα.