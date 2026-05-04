Your Face Sounds Familiar: Νικήτρια η Αφροδίτη Χατζημηνά ως Νατάσα Θεοδωρίδου – Ξεχώρισε ο Biased Beast ως Marilyn Manson

Το Your Face Sounds Familiar επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής (03-05-2026) μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Οι μιμήσεις απέσπασαν θερμά χειροκροτήματα, με το κοινό να «διαφωνεί» με τα αποτελέσματα της κριτικής επιτροπής. Στη βαθμολογία των, ο Biased Beast ως Marilyn Manson βρέθηκε στην πρώτη θέση με τη μεταμόρφωσή του. Ωστόσο, μετά τον συμψηφισμό όλων των βαθμών, η Αφροδίτη Χατζημηνά ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η Αφροδίτη Χατζημηνά ανέβηκε στη σκηνή του Your Face Sounds Familiar υποδυόμενη τη Νατάσα Θεοδωρίδου, ερμηνεύοντας το δημοφιλές τραγούδι «11 παρά». Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν με την ομοιότητα που είχε με την αγαπημένη ερμηνεύτρια με το Γιώργο Θεοφάνους να επισημαίνει ότι ήταν εντελώς ίδια.

«Έχουμε παίξει μαζί πολλές φορές και, να μην πω όλα, τα περισσότερα τραγούδια της Νατάσας που παίζουμε τα λες πάντα εσύ. Όχι να μιμείσαι και τη φωνή, όμως, με τέτοιο τρόπο! Και τις κινήσεις! Ρε παιδί μου, είσαι ίδια», σχολίασε χαρακτηριστικά ο γνωστός μουσικοσυνθέτης.

Η προσπάθεια της Αφροδίτη Χατζημηνά «κέρδισε» και το τηλεοπτικό κοινό που της χάρισε την πρώτη θέση και την έχρισε νικήτρια.

Ως Μέριλιν Μάνσον εμφανίστηκε στη σκηνή ο Biased Beast ο οποίος μετέφερε το κλίμα και το πνεύμα του προκλητικού τραγουδιστή.

Η Δωροθέα Μερκούρη υποδύθηκε την Μαντόνα, υιοθετώντας ένα από τα προκλητικά λουκ της βασίλισσας της ποπ.

Τον ρόλο του Μπρούνο Μαρς ενσάρκωσε η Ίντρα Κέιν και του Σαμ Σμιθ ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης.

Σε πιο λαϊκούς ρυθμούς κινήθηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Άντζελα Δημητρίου και η Μαριλού Κατσαφάφου ως Θέμης Αδαμαντίδης.

Την ερχόμενη Κυριακή το γνωστό buzzer όπως αποκάλυψε θα έχει άρωμα Eurovision με τους διαγωνιζόμενους να είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα επί σκηνής.