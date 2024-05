Eurovision 2024: Με τεχνητά γιουχαΐσματα απαντά η εκπρόσωπος του Ισραήλ στις έντονες αποδοκιμασίες που δέχτηκε στην τελευταία πρόβα

Περιστατικά άνευ προηγουμένου έχει η φετινή Eurovision μετά τις εξελίξεις με την συμμετοχή του Ισραήλ και τα όσα έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, με πολλούς Eurofans να διαδηλώνουν υπέρ του αποκλεισμού της χώρας λόγω του πολέμου που γίνεται στην Γάζα. Κατά τη διάρκεια προβών της Eden Golan που εκπροσωπεί την ισραηλινή συμμετοχή, το κοινό που την παρακολουθούσε την «γιούχαρε» και φώναζε φράσεις όπως «Εκεχειρία» και «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη».

Ένα βίντεο που δημοσίευσε ισραηλινό μέσο στο X και στο TikTok, δείχνει τους συντελεστές της αποστολής και την τραγουδίστρια να κοροϊδεύουν το κοινό που τους είχε αποδοκιμάσει στις πρόβες και το live του Β’ Ημιτελικού.

Μάλιστα στο post του X, το μέσο έγραψε την προκλητική φράση με ειρωνεία: «Μπου! Ελευθερώστε την Παλαιστίνη».

“Boo!” “Free Palestine!”



🇮🇱 Israel’s Eurovision entrant rehearses with sarcastic boos and chants from the Israeli delegation.#BanIsraelFromEurovision pic.twitter.com/n3dhWjFFJ7