Αντώνης Σρόιτερ για Σία Κοσιώνη: Το βέβαιο είναι ότι δεν θα χαθεί, οι αλλαγές πολλές φορές είναι και για καλό

Ο Αντώνης Σρόιτερ παραχώρησε συνέντευξη στη Ναταλία Γερμανού, για την εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για τη Σία Κοσιώνη, που αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας. Ο παρουσιαστής χαρακτήρισε «αξιοπρεπέστατο» τον τρόπο που επέλεξε η συνάδελφός του να πει το «αντίο» της και έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν γνωρίζει το παρασκήνιο.

Ο Γρηγόρης Μελάς ανέφερε το πρωί της Κυριακής (10-05-2026) πως σύμφωνα με το δικό του ρεπορτάζ, άνθρωποι του ΣΚΑΪ είχαν προσεγγίσει τον Αντώνη Σρόιτερ από το 2025, χωρίς όμως να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο δημοσιογράφος που είχε αποκαλύψει πρώτος μέσα από το newsit.gr, το επαγγελματικό διαζύγιο της παρουσιάστριας με το κανάλι του Φαλήρου, πρόσθεσε πως εκείνη την περίοδο υπήρχε ρήγμα στις σχέσεις της Σίας Κοσιώνη με την ηγεσία του τηλεοπτικού σταθμού.

Ο Αντώνης Σρόιτερ ανέφερε πως δεν γνωρίζει το παρασκήνιο: «Καταρχάς είναι αξιοπρεπέστατη η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη και αυτό πρέπει να της το πιστώσει οποιοσδήποτε. Όταν ξεκινούσα εγώ το 2009, η Σία είχε ξεκινήσει περίπου έναν χρόνο νωρίτερα από εμένα. Ήμασταν τα πολύ φρεσκάκια τότε της ενημέρωσης», είπε αρχικά ο Αντώνης Σρόιτερ και πρόσθεσε: «Σκάω κι εγώ με τη Σία, ας πούμε, δυο παιδάκια τότε. Άξιζε να είναι κανείς μέσα και να δει και τον τρόπο που μας αντιμετώπισαν οι άλλοι ως πολύ νέους, την αμφιβολία».

«Είκοσι χρόνια έχει αφήσει το στίγμα της, μια πάρα πολύ ισχυρή πορεία και όταν είσαι είκοσι χρόνια στην ενημέρωση δεν μπορεί να σου πει και κανένας κουβέντα», τόνισε ο δημοσιογράφος.

Για την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, ο Αντώνης Σρόιτερ είπε: «Δεν μου πέφτει λόγος να σχολιάσω τι συμβαίνει στο εσωτερικό ενός άλλου καναλιού. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί και όταν δεν ξέρεις καλό είναι να μην μιλάς.

Το βέβαιο είναι ότι ούτε η Σία θα χαθεί. Η ζωή συνεχίζεται και οι αλλαγές πολλές φορές στη ζωή είναι και για καλό. 20 χρόνια είναι μια τεράστια πορεία. Τώρα που αποχωρεί η Σία, η οποία είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα από μένα, θα είμαι πλέον ο παρουσιαστής με τα περισσότερα χρόνια σε ένα τηλεοπτικό σταθμό».

Αναφερόμενος στη δική του πορεία στον Alpha, είπε: «Την έχω επιλέξει και σε εύκολες και σε δύσκολες εποχές. Και σε εποχές που ήμασταν με το μαχαίρι στο λαιμό εδώ στον Alpha για το αν θα έχουμε άδεια την επόμενη μέρα να εκπέμψουμε ή όχι. Δεν το έχω μετανιώσει, περνάω καλά, ελπίζω ότι η πορεία αυτή θα συνεχιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αντώνης Σρόιτερ τόνισε: «Θα ήταν το να αισθανθώ ότι δεν με σέβονται και δεν αναγνωρίζουν το τι έχω δώσει σε ένα μέσο ενημέρωσης που δουλεύω. Αυτό και τίποτα άλλο».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γρηγόρη Μελά, η Λένα Φλυτζάνη, είναι το πρόσωπο που θα στηρίξει και θα επενδύσει ο ΣΚΑΪ για να γίνει η οικοδέσποινα στο καθημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη.