Akylas: Εικόνες από την επίσκεψή του στη Μητρόπολη Αυστρίας και στην Ελληνική Εθνική Σχολή της Βιέννης

Ο Akylas μετράει αντίστροφα για τον πρώτο ημιτελικό της φετινής Eurovision στην Αυστρία και εμφανίζεται σταθερά αισιόδοξος. Το Σάββατο (09-05-2026) βρέθηκε κοντά στον ελληνισμό της Βιέννης, με επισκέψεις που τόνωσαν την αυτοπεποίθησή του. Ο καλλιτέχνης παραμένει φαβορί όχι μόνο για την πρόκρισή του στον τελικό του μουσικού διαγωνισμού αλλά και για την κατάκτηση της νίκης το Σάββατο 16 Μαΐου.

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστρία, Γεώργιος Ηλιόπουλος υποδέχτηκε θερμά την ελληνική αποστολή, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη συμμετοχή της χώρας μας στη Eurovision 2026. Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Ηλιόπουλος υπογράμμισε ότι η Eurovision αποτελεί «μια μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή και ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων, γλωσσών, ήχων και πολιτισμών», ενώ χαρακτήρισε τη συμμετοχή του Akyla «σύγχρονη, δυναμική, με ηλεκτρονικό παλμό, αλλά και με προσωπική φωνή και καθαρό καλλιτεχνικό στίγμα», δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για αυτήν.

Από την πλευρά του, ο Akylas δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για την παρουσία του στην Πρεσβεία. «Νιώθω ευλογημένος που εκπροσωπώ την Ελλάδα και θα δώσω το 100% του εαυτού μου. Είναι χαρά μου που συνεργάζομαι με αυτήν την υπέροχη ομάδα», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, ο Akylas επισκέφθηκε τη Μητρόπολη Αυστρίας και την Ελληνική Εθνική Σχολή της Βιέννης. Εκεί συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αυστρίας, υπέρτιμο και έξαρχο Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ. Αρσένιο, ο οποίος ευχήθηκε στην ελληνική αποστολή καλή επιτυχία στον φετινό Διαγωνισμό της Eurovision.

Ο Akylas συνάντησε επίσης τους μικρούς μαθητές της σχολής, φωτογραφήθηκε και τραγούδησε μαζί τους, ενώ τους χάρισε και το χαρακτηριστικό σκουφάκι «Ferto».

Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, με τον Akyla να εμφανίζεται τέταρτος στη σειρά. Στον ίδιο ημιτελικό συμμετέχουν χώρες όπως η Σουηδία, η Ιταλία και η Φινλανδία, που επίσης θεωρούνται ισχυροί ανταγωνιστές. Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου, με 18 χώρες να διεκδικούν την πρόκριση. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουκρανία.

Η Φινλανδία παρουσιάζεται ως το φαβορί από τις στοιχηματικές για την κατάκτηση της φετινής Eurovision, (απόδοση μεταξύ 2,2 με 2,5). Δανία, Γαλλία και Αυστραλία εμφανίζονται να συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στοιχηματικών εταιριών.