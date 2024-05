Eurovision 2024: Πορτογαλία, Ιρλανδία και Λιθουανία κατακεραύνωσαν την EBU – «Απαίσια και τραυματική εμπειρία»

Ασταμάτητες επιθέσεις δέχεται η EBU από όλο και περισσότερους συμμετέχοντες της φετινής Eurovision. Οι εκπρόσωποι της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας και της Λιθουανίας αποκάλεσαν «απαίσια» την εμπειρία τους στον διαγωνισμό.

Οι αντιδράσεις για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2024 που έγινε το περασμένο Σάββατο (11.05.2024) συνεχίζονται. Η απάντηση από τον πορτογαλικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTP έρχεται με επίσημη καταγγελία στην EBU για διάκριση επειδή δεν ανάρτησε έγκαιρα την εμφάνιση της πορτογαλίδας iolanda από τον διαγωνισμό, λόγω των νυχιών της που παρέπεμπαν στην σημαία της Παλαιστίνης.

Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός της Πορτογαλίας κατηγορεί την EBU. Επίσης ο Silvester Belt της Λιθουανίας και το Bambie Thug της Ιρλανδίας περιγράφουν τη συμμετοχή μαζί με το Ισραήλ ως «τραυματική» και «φρικτή».

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της RTP, σχεδιάζει να συναντηθεί με την EBU αύριο για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Το Σάββατο, η Πορτογαλία εμφανίστηκε 18η στο σόου. Όλες οι παραστάσεις δημοσιεύτηκαν αμέσως στο YouTube μετά την προβολή τους. Ωστόσο, η παράσταση του μεγάλου τελικού της Πορτογαλίας δεν ανέβηκε. Αντίθετα, η EBU ανέβασε αρχικά την εμφάνισή της στον ημιτελικό. Η πραγματική της μεγάλη τελική παράστασή της ανέβηκε μια ώρα αργότερα, λίγο πριν δημοσιευτεί η τελευταία χώρα που συμμετείχε – η Αυστρία – η παράστασή της.

Υπήρχαν παρόμοιες αλλαγές μορφής από την EBU στο Instagram. Η επίσημη σελίδα της Eurovision στο Instagram δημοσίευσε ένα βίντεο με την παράσταση της Πορτογαλίας στον ημιτελικό και όχι από τον μεγάλο τελικό. Η EBU επιβεβαίωσε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην παρουσία «φιλοπαλαιστινιακών στοιχείων» στην πορτογαλική παράσταση.

Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Τελικού, η iolanda έδειξε την υποστήριξή της στην παλαιστινιακή αντίσταση μέσω της τέχνης των νυχιών της. Αντλούσε έμπνευση από τα keffiyeh, τα παραδοσιακά παλαιστινιακά κασκόλ. Στο τέλος της παράστασής της, η πορτογαλίδα εκπρόσωπος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το κοινό, προσθέτοντας επίσης το μήνυμα: «Η ειρήνη θα επικρατήσει». Στην παρέλαση της σημαίας, η Iolanda φόρεσε το φόρεμά της στο Τιρκουάζ χαλί, μια δημιουργία του παλαιστινιακού brand Trashy Clothing.

Μετά από ένα δυνατό αποτέλεσμα στον Α’ Ημιτελικό, τερματίζοντας τέταρτος, ο Silvester Belt ήταν έτοιμος να κυματίσει περήφανα τη σημαία της Λιθουανίας στον μεγάλο τελικό της Eurovision. Ωστόσο, κάθε χαρά σύντομα μετατράπηκε σε απόγνωση μόλις άρχισαν οι πρόβες τζενεράλε.

Οι παραγωγοί έβαλαν τη Λιθουανία στην 7η θέση στη σειρά, αμέσως μετά το Ισραήλ. Όπως ήταν αναμενόμενο, και φάνηκε ήδη καθαρά κατά τη διάρκεια του Β’ Ημιτελικού, η αντίδραση του κόσμου στη συμμετοχή του Ισραήλ δεν ήταν ευχάριστη. Οι αποδοκιμασίες κατά τη διάρκεια της παράστασης της κριτικής επιτροπής το βράδυ της Παρασκευής ήταν ιδιαίτερα δυνατοί και συνεχίστηκαν στις εμφανίσεις του Σαββάτου.

Σε μια ανάρτησή του στο «X» μετά τον μεγάλο τελικό, ο Silvester σημείωσε ότι το να είναι ο σάκος του μποξ για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον μεγάλο τελικό μετέτρεψε το όνειρό του να εμφανιστεί στη Eurovision σε εφιάλτη.

«Το να πάω μετά από αυτή τη χώρα, με το πλήθος να είναι τόσο έντονο, ήταν ένα από τα χειρότερα πράγματα που έπρεπε να περάσω, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα σε αυτή την κατάσταση… τραυματική εμπειρία, μακάρι να τελειώσει όλα μετά το πρώτο ημιτελικό».

